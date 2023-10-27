普通話男連環Call能講全名　港女：3個唔同號碼　最後咁做先收手

接獲可疑電話，謹記小心應對，千萬不要隨便透露個人資料！最近有女生在網上分享怪事，稱早前收到可疑來電，1名操普通話的男子一開口便能說出她的全名，聲稱基於網絡異常活動的原因，要求她親身前往某處，樓主立即掛線。未料對方以其他本地電話號碼再次來電，自報姓名和「職員號碼」，而該男子前後致電了3次，直至樓主表示將會報警處理，對方才收手。樓主懷疑是電話詐騙，而網民則慨嘆最近收到愈來愈多相似的電話，稱「自從有實名登記之後，呢啲電話仲多咗」，也有人建議所有不明來電，一律不應接聽。



樓主表示最近收到1名「講流利又字正腔圓普通話的男人」來電，對方一開口便直接說出樓主全名。（示意圖／Getty Images）

該名遇到怪事的女子在facebook群組「將軍澳主場」發文，稱最近收到1名「講流利又字正腔圓普通話的男人」來電，對方一開口便稱要找她，還直接說出其全名，聲稱「有關網絡異常活動的問題」，需要她親身前往某處，此時樓主已立即掛斷電話。不料她隨後再接獲電話，雖電話號碼不同，但她認出男子的聲線一模一樣，「第一句就好嚴肅咁話我做乜cut佢線」，並自報全名及職員號碼，要求她親身前往某政府大樓10樓。

樓主再次掛線，對方再以第3個不同的手機號碼致電，樓主無奈表示「得啦，我報完警就會再搵你」，男子聽罷才收手。樓主在帖文稱，可疑男子每次來電均使用不同電話號碼，「3個唔同的手機號碼都係本地number，冇+852前面」。

樓主二度掛斷電話，對方再以第3個不同的手機號碼致電，樓主無奈表示「得啦，我報完警就會再搵你」，男子才收手。（示意圖／Getty Images）

帖文一出，不少網民紛紛留言，建議毋須接聽任何不明來電，否則很容易被不法之徒利用，「妳已經中咗招！佢目的係攞妳把聲再用AI去用妳把聲去呃妳啲親朋戚友，收到不明電話唔好接」、「無登記的電話我習慣了一律不聽，之後去聽返留言」、「集團式運作，用電腦隨機產生本地號碼，陌生電話接聽後先不要搶先說話，等對方先講，一唔對路就cut線封鎖」。