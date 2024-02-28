程式員被老闆要求整打印機　大呻壞機應咁做　網民傻眼：IT當電工

打工仔「周身刀」當然好？有打工仔日前發文大呻，指自己是程式員，卻被要求維修打印機，無奈想提醒老闆「Programmer唔一定識整Printer」，如果壞了應該找產品支援來維修。網民笑言所有IT行業人員都會被當懂得修理電器，「IT=電工」，又揶揄不少老闆有奇怪既定思維，「有電就關IT事，有數字就關account事」。



樓主認為程式員不等於懂得維修打印機，老闆應該找產品支援。（《金秘書為何那樣》劇照）

打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，抱怨指自己是程式員不等於懂得修理打印機，「好想同老細講，Programmer唔一定識整Printer」，如果打印機壞了，其實應該要找產品支援，找專業人員處理，「壞咗唔該call support啦」。

網民笑指IT行業在旁人眼中所有和「電」有關的他們都應該懂，「IT=電工」，「IT仲要識整廁所燈、識駁電話線、識上好張電腦櫈」、「文具櫃冇晒電池都關IT事」、「唔叫你整吸塵機咪算好，大廈停電都call你」。有留言認為一些老闆有奇怪思維，「有電就關IT事，有數字就關account事，淨低就關admin事」、「我做電鍍藥水，老闆叫我煲糖水，水可以千變萬化」、「經理：無電工牌學咩人講做IT呀」。

網民笑言IT從業員會被當電工，預期所有和「電」有關的都要懂。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

也有網民認為樓主可以當學多樣東西，「除非專攻自己領域有很高成就。否則只安分守己，偏安一隅。不增值自己，只會給人超越及淘汰」，但就有留言指增值自己當然好，「但對於呢個case就唔啱，printer壞係真係應該要call support 整」。

（facebook專頁「奴工處」）