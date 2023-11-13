中環雞翼腸仔飯$60　食客嘲似監躉飯：爭隻橙　網民P圖︰畀夠3隻

監獄膳食出名清淡但營養均衡，飯餐配上鮮橙作為飯後生果。1名港男在網上發帖，稱日前在中環午飯時間用膳，雞翼腸飯配上豉油汁，賣相極不吸引，加上一杯凍檸茶，售價60元，形容「硬係覺得差（爭）隻橙咁」，暗示午餐賣相猶如監躉飯。有網民立即P圖，為他配上3隻鮮橙，笑言「咁多要求，畀夠3隻你，食完洗埋個廁所佢」，亦有網民笑指「樓主今日着錯咗啡色衫入去食飯？」、「過時過節先有雞翼」。



豉油汁雞翼腸飯賣相極度不吸引，令樓主笑言「硬係覺得差（爭）隻橙咁」，暗示午餐猶如監躉飯。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載照片，表示和同事在中環鴨巴甸街1間茶餐廳吃午飯，豉油汁雞翼腸飯配上1杯凍檸茶，售價60元，當中3隻雞翼和2條腸外表較乾，加上豉油汁呈正常啡色，飯餐賣相極度不吸引。侍應送上該碟飯時，樓主和同事「成班已經笑得好開心，同阿姐講畀漏咗個橙我」，暗示豉油汁雞翼腸飯猶如監獄膳食。

有網民立即發揮「小宇宙」，為樓主P圖配上3隻鮮橙，笑言「咁多要求，畀夠3隻你，食完洗埋個廁所佢」，亦有網民指「樓主今日着錯咗啡色衫入去食飯？」、「過時過節先有雞翼」，更有人指「食兩餸飯好過」，其他網民回應「呢度咪兩餸囉」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）