公主請上車！內地女跌傷求救　拍片要救護員說1句話　網民罵黐線

內地近期流行「公主請XX」的梗（網路潮語），皆因有短片樓主模仿經典電影《金枝玉葉》（《Roman Holiday》，或叫《羅馬假期》）角色的紳士對白說「公主請上車」，甚後變得火熱。南京日前就有女子不慎跌倒，弄傷手臂和雙腿，走不動而致電120緊急熱線求助，不料救護員來到時，她居然大言不慚表示正在拍攝短片，希望對方能說句「公主請上車」。片段曝光後引來網民批評該女子「神經病」，認為她根本無大礙，只是為了拍片才濫用救援服務。



內地有女子摔到因而撥打緊急熱線120求助，救護員到場竟要求對方說「公主請上車」。（微博影片截圖）

內地微博瘋傳1條長約14秒短片，顯示有女子不小心摔到，更弄傷手臂和腿，所以自行撥打緊急熱線120求助。及後救護員到場，看見傷者正在拍片，便詢問她在幹什麼，豈料女子竟然直接表示就是在拍片，更請求救護員對她說「公主請上車」，最令人傻眼的是救護員亦相當配合，片段至此告終。

不少網民都覺得女子行為過火，「這女的真炸裂」、「是不是摔到腦袋了」、「去醫院看看腦科」、「對親人朋友玩這個梗還蠻搞笑的，但是這個就…」、「救護員竟然還說了」。另有人質疑她根本是濫用救援服務，「感覺是為了拍影片的神經病」、「看來還沒需要到急救的地步」、「以後有這種奇葩要求的，加收特殊服務費用來補貼急救人員的津貼吧！」。

其實「公主請上車」的梗源於內地，有父親騎車打算接送女兒，不料到達後女兒「三分顏色上大紅」，忽然要求父親說「爸爸，你說公主請上車！」，當時父親貌似打量女兒一番，然後質問「你上不上來？」，但再次要求說「公主」2字，他果斷騎車離去，讓女兒不得不追趕上去，惹來網民哈哈大笑。這句話原意是模仿電影對白用作搞笑，最後演變成年輕人的口頭禪。

（綜合）