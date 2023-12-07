買3張被搭的士被收3件行李費　港女拒付結果…　網民指應咁計算

3張被計3件行李？有港女在的士群組發文鬧爆，指日前見百貨公司特價一口氣買了3張被，由荃灣搭的士回荔景，該司機先開窗問目的地才開門讓她上車，但之後稱「3張被當行李咁逐件計」，她大感不滿拒絕將被放到車尾箱，結果被司機趕落車。

不少網民解釋，其實不論是否放車尾箱，如物品長闊高總和過140厘米，已要收行李費，「其實唔計你係人情，計你係道理」。她回覆稱被子並不超過140厘米，有留言教路其實3袋被子已算貨物，下次電召「貨Van」更好，又懷疑司機先問目的地是有意為難，「你最錯係答佢你去邊度」。



樓主指司機先開窗詢問目的地，但上車後才指3張被要收3件行李費。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文大呻，「從來都無喺呢度發言過，真係嬲到啤一聲」。事緣她見一田特價一口氣買了3張被帶回家，由荃灣廣場上的士，司機打開窗詢問目的地，她答荔景後對方打開車門讓她上車，但之後突然說「3張被當行李咁逐件計」。

她大為愕然，反問的士是4人車，如果只有3個乘客車費可否「逐個人頭計」收便宜點，拒絕將被子放到車尾箱，「佢即刻趕我落車」。樓主批評對方這樣做生意有問題，「定係3張被真係要逐件收行李費？恕我見識少」。

網民指，如果被子的包裝長闊高總和超過140厘米，司機已可收取行李附加費。（示意圖／資料圖片）

不少熱心網民解釋，不是放不放車尾箱問題，如果物品三邊長度總和超過140厘米已經要收行李費，每件6元，「係逐件計，擺邊都一樣」、「點解啲人成日都以為唔放尾箱就唔收錢？」、「呢啲位，其實唔計你係人情，計你係道理」。網民又關注樓主買的被大小，指雙人被即使疊起也可能超過140厘米，如果有爭議司機也只能拿拉尺量。

樓主回覆指，3張被「真係唔過（140厘米）」，「你屋企有無被，無嘅話商場都得，攞把尺去度下張新被，用袋裝住有無超過140cm先衝岀嚟X」。有網民提到，坐的士只能帶個人手提行李，3大袋被可以當是貨物召「貨Van」，「下次唔想有不愉快體驗應該call貨van」。

部份網民關注司機先開窗問目的地再要求收行李費，可能是有意為難，「其實當佢問您去邊就知咩事（即係揀客）」、「司機問得你去邊度，都唔會好得去邊」、「你最錯係答佢你去邊度，間接縱容佢揀客」，笑言下次先將3張被綁在一起，就可只計一件行李。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）