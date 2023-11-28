未入學即休學？台大校務處設「休學申請書」予新生　知情者揭真相

未入學已經要休學？台灣大學有學生發現校務處在角落竟然擺放「休學申請書」，還列明是供新生自取，引來網民討論。有人笑指「學校現在也講求個人化服務」、「先休學就不用怕被退學了」；不過知情者指出，此舉其實是為了保障學生，「台大有不少冷門科系，保留一下明年再考考，看有沒有更好一點」、「保留這邊的入學資格，考砸了還有地方唸」。



台灣大學學生在校務處發現有提供「休學申請書」，笑言「真貼心」。（FB「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」發帖並附上1張圖片，指「看來我們學校很清楚大一新生需要什麼」，並稱讚「真貼心」。圖片所示，校務處有個小角落提供「休學申請書」表格，並且列明「新生」，「請自取」，因而引來網民討論，有網民發現這是台大校務處，放大亦看到台灣大學字眼。

網民笑言可能有學生未開學先休學，「才剛開學耶」、「我考上學校只是想證明我是考的上，但不代表我是想讀書，就這樣，先走了」、「學校現在也講求個人化服務」、「先休學就不用怕被退學了」、「大二還是很需要」、「比較需要延畢（延遲畢業）申請書」；亦有留言指情況恍如「結婚順便拿一張離婚協議書」。

不過有知情人士指出，學校此舉其實是保障學生，「台大內想重考醫牙、電資（電機與資訊工程學系）的人不少」、「台大有不少冷門科系，保留一下明年再考考看有沒有更好一點」、「辦休學還可以保留這邊的入學資格，考砸了還有地方唸」、「這樣的學生也不是少數」。

（FB「路上觀察學院」）