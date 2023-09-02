女生升大學獲贈大禮！震驚「被我媽開放程度嚇到」　網民大讚開明

隨着世代轉變，不少父母都變得開明！台灣有女生即將入大學，和她仿如閨密的母親突然跟她聊起「性事」，提醒她和男友親熱時要保護好自己，甚至決定帶她安裝避孕器（子宮環）作為入學禮物，讓一向知道母親思想前衛的她都不禁稱「有時還是會被我媽開放的程度嚇到」。帖文惹來網民大讚樓主父母開明，「感覺很懂保護女兒」；不過留言中不乏看到社會仍有大量保守家長，有女生談戀愛會慘被父親說是妓女，「叫我如果發生性行為要跟對方收費」。



有台女即將入讀大學，和她仿如朋友的母親提醒她和男友親密時要保護好自己，甚至決定帶她安裝避孕器作入學禮物，讓她震驚表示「有時還是會被我媽開放的程度嚇到」。（《你好！李煥英》劇照）

「我媽真的是世界最酷的媽媽！」該女生在Dcard以「從媽媽那收到出乎意料的入學禮物」為題發帖，指她和母親相處模式就如閨密，不但無話不談，沒有禁忌，甚至連交男友的進度都會如實交代，但仍驚訝稱「有時還是會被我媽開放的程度嚇到」。原來樓主即將入大學，某天和母親看電視時忽然被說教，指女生要好好保護自己，「不要跟小毅（樓主男友小名）亂攪不避孕就未婚懷孕」，更笑言「我跟（你）爸爸不想太早當阿公阿嬤」。

眼看樓主一臉尷尬，母親便以她中學同學因為懷孕被迫休學為例，希望她能保護自己。樓主其後為讓母親放心，則交代和男友發生性行為時都有用好安全套。母親續稱很喜歡樓主和其男友的戀情，但深明她體質不適合吃避孕藥，亦指出安全套不一定有效，可能會在性交過程中鬆脫，或者有問題的會破掉，之後就有機會懷孕；但安裝避孕器後再使用安全套，則能有雙重保護。

再者母親了解樓主有出國進修考慮，認為若然安裝避孕器就不用擔心大學期間意外懷孕，故提議「要帶你去裝避孕器嗎？」，樓主只好答應對方，兼稱「我也不想大學就當媽！」。樓主事後和母親到達婦科診所，經專業醫生護士分析後，了解和比對不同避孕器再回家商討，稍後亦很快和醫生預約安裝時間。樓主向來知道母親是知性的新時代女性，但沒料到入讀大學居然會從父母身上收到避孕器作禮物，還可以跟對方聊「性自主」問題，所以難免感到驚訝。

網民大讚樓主父母開明，認為此舉更能保護女兒，「給媽媽教育一個讚」、「羨慕這種媽媽，我媽只會叫我不要吃藥」。（香港家庭計劃指導會）

網民都大讚樓主父母開明，認為此舉更能保護女兒，「媽媽好開明，還帶去諮詢婦產科醫生，給媽媽教育一個讚」、「感覺很懂保護女兒」、「羨慕這種媽媽，我媽只會叫我不要吃藥」。有留言就分享言行更大膽父母，「大學時男友跟我家一起去玩過夜，爸爸訂兩間房（以為我爸、我弟、男友一間，我跟我媽一間），結果是我跟男友一間，晚上我爸敲門拿保險套給男友，還露出詭異的笑，隔天我爸問我的第一句話是『昨天晚上你有幹嘛嗎？』」。

亦有作為母親的網民從中汲取教導女兒的方式，「我媽媽比較傳統，對這種事閉口不談，目前女兒還小，但現在資訊愈來愈發達，以後孩子也愈來愈早熟，一直不知道這方面如何引導，這篇真的可以參考」。不過既有開明父母，亦有保守家長，「我只是正常談戀愛而已，我爸只會說我是妓女，還叫我如果發生性行為要跟對方收費」、「我要去健檢我媽還說『婚前不要內診』，多希望成長過程爸媽有教我正確的性知識」、「我家人連我想打HPV（子宮頸癌疫苗）都覺得浪費錢」。

（Dcard）