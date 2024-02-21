港女呻男友嚴重性別歧視！斥女人無法當高層仲…　網民：返農村娶

男友有嚴重性別歧視應怎辦？有港女在網上大呻，發現男友的性別歧視問題嚴重，即使2人相處時仍經常數說女人不是，例如指女性無法成為公司高層，一定要生小孩等，她反映不滿後「又溝通唔到」。網民揶揄其男友「超大男人主義小心」、「叫佢返農村娶女人」，建議她下次唱反調觀察男友的反應，例如緊持不生小孩，惟不少網民籲她分手，直言「同呢啲人連做朋友都唔得」。



樓主認為男友性別歧視嚴重，曾表達不滿「但又溝通唔到」。（《金都》劇照）

樓主在Dcard討論區大呻，覺得男朋友有嚴重性別歧視，「有冇人嘅男朋友都有啲性別歧視？」，稱2人相處時，男友會數說女性不是，例如指「女性係做唔到大事」，工作上無法成為公司的高層，而且一定要生小孩等等。她每次聽完覺得很不舒服，試過開聲「佢喺呢方面又溝通唔到」。

網民大感驚訝，「咁都有女系列」、「傳統思想，叫佢返農村娶女人」、「遲早會貶低埋你，你未俾佢歧視只係因為佢仲覺得你係good girl」，又建議樓主下次跟男友唱反調，例如表明自己無意生育，「睇下佢對你咩態度，如果大反彈話你就要認真諗諗…接唔接受到」。有男網民指，其男友屬「超大男人主義」、「民智未開咁」、「佢做緊大公司高層？男人做到，點解佢做唔到？問佢係唔係男人？」。

網民認為其男友「超大男人主義」，「遲早會貶低埋你」。（《金都》劇照）

不少人直接勸樓主分手「咁都唔分手？畀着我聽到嘅當刻已經會即刻分、「同呢啲人連做朋友都唔得，唔好講拍拖」、「呢啲一定係分，唔係之後你前途盡毀」。有網民覺得其男友的言論有部份是事實，職場上的確較少女性做到公司高層，「上年上個course，lecturer有喺ppt擺過數據，真係爭一截」，惟部份人認為即使提出數字也不能這樣說話，「數據還數據，情侶之間，唔會係見個數據係點，然後就判斷女朋友能力比自己差㗎嘛」。

（Dard）