3口家排公屋8年將做入息審查　驚揭人壽保現金價值$20萬　憂被DQ

公屋申請輪候時間長，申請者亦要接受全面資產審查，一不小心隨時因資產及收入超過限額而申請失敗。最近有男子在網上發文，表示其外母一家3人申請公屋並已等候了8年，日前剛收信表示即將約見房署主任進行入息審查，但他們驚揭外母原來在多年前起有1份人壽保險，現金價值達大約20萬元，故非常擔心會否因此被當局取消資格。



有男子在網上發文，表示其外母一家3人申請公屋並已等候了8年，即將約見房署主任進行入息審查，但他們發現外母還有1份人壽保險，現金價值達大約20萬元，故擔心會否因此被取消資格。（《IT狗》劇照）

樓主在網上請教一眾網民，稱他外母一家3人早在8年前申請公屋，直至最近收到信件，表示將會見房署主任以接受入息審查，本來他們3人合共的資產不超過限額，「但最後發現外母多年前已有份人壽保險，現金價值有約20萬」，讓他們憂慮申請資格會因該份人壽保險而被房署取消。

不少網民紛紛討論樓主外母的個案，有人指出資產包括所有人壽保單中的現金價值，「有現金價值就計資產，利息計收入」、「保險是計的、我見主任時特別提到有冇買保險」、「人壽保險保障唔計，因為在世拎唔到出嚟用嘅，但保單入面嘅現金價值同紅利就計資產，因為隨時拎到出嚟」。

不少網民紛紛討論樓主外母的個案，有人指出資產包括所有人壽保單中的現金價值，故他們很大機會超出資產限額。（《香港愛情故事》劇照）

另外，也有網民建議樓主及家人向保險公司查詢清楚保單內容，「最好係未見主任時，叫你外母問返佢保險公司，send返份文件畀你外母，問埋個總值而家幾多錢？好似紅利、而家個價值幾錢？如果加埋唔過你哋申報嗰個限額就得，到時拎埋去畀主任睇」；有網民則慨嘆現時申請公屋困難，資產限額要求太嚴苛，「申請公屋要三無，無車，無股票，無保險才易過關」。

根據房委會公屋申請須知，申請者及所有家庭成員（包括未滿18歲而有收入者）均須填報所有扣稅前的每月收入，包括其他收入如股息、紅利、保險計劃收益等，持有保險計劃人士，須遞交已填妥的聲明書，列明所持有的保險（包括年金）現金價值／儲蓄值／積存紅利和利息，以及每月平均獲得紅利／利息／保證每月年金金額。

根據《房屋條例》，任何人申請公屋時明知而向房委會作出虛假的陳述，即屬犯罪。一經法庭定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月，而所登記的公屋申請亦會因此被取消。