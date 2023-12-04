女董事戶口現4億！帳戶即被停用無法出糧　1招引銀行高層出手解決

天降橫財當然開心，但更大可能是隨時伴隨風險與麻煩。馬來西亞1名人力資源公司女董事日前遭遇不幸，發現個人銀行帳戶突然大約有4億令吉（6.6億港元左右）存款，她還未及開心或弄清原因，銀行卻在沒有任何通知，直接封鎖其所有戶口。即使女董事聯絡銀行求助，但仍不得要領，令她無法向員工出糧。最終女董事唯有在社交媒體公開事件，甚至標註涉事銀行和相關管理層，最後終引來1位銀行高層協助解決問題。



阿卜杜拉近日發現其個人銀行戶口款項高達4億令吉（6.6億港元左右），多出的巨款是銀行出錯。（LinkedIn圖片）

事阿卜杜拉（Hafidzah Abdullah）在馬來西亞開設1間人力資源公司，身兼董事一職，而且透過1間銀行向員工發放薪金，但她近日發現其個人銀行戶口存款竟高達4億令吉（6.6億港元左右），「你以為我中獎了，對吧？ 這是錯誤」。經了解後，多出的巨款是銀行出錯，但銀行沒有聯絡她，而是直接封鎖其個人帳戶，連帶公司戶口都無法使用。

阿卜杜拉最後在社交網站公開事件，才能令銀行高層出手解決事件，可以重新使用個人和公司帳戶。（LinkedIn圖片）

阿卜杜拉前往最近的分行求助，但職員表示她需要致電客戶服務解鎖，但她花了3天時間都無法解鎖戶口，故無法向員工出糧，自己亦難以取得薪金，每天都需要檢查戶口，留意到底是否已獲解封。她最終逼不得已在LinkedIn公開事件，標註涉事銀行和相關管理層，「很感激你讓我的使用銀行服務經歷變得難忘，但我認為是次失誤太過分了」，希望銀行高層可以處理事件。

1位沒有被標註的銀行高層事後留言，要求阿卜杜拉聯絡他，而阿卜杜拉其後亦指事件得到解決，終於可以使用個人和公司帳戶。

（LinkedIn）