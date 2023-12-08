不問自取！大叔趁男乘客睡着　偷吃他的橘子　2公斤竟只食剩3個

不問自取怎可以還理直氣壯！日前內地有乘客買了4斤（約2公斤）橘子坐高鐵，沒想到入睡後卻被附近的1名大叔乘客偷走大袋橘子大快朵頤，男子發現時，大叔只吃剩3個。然而，當男子與之理論時，大叔先是拒絕承認，被「斷正」後更指有剩3個給男子，令男子氣結。事件引起網民關注，有網民認為，「真是什麼人都有」、「壊人變老了」。



內地有大叔在火車上偷吃其他乘客的橘子被當場「斷正」，竟還嘗試抵賴。（「月亮湖視頻」微博影片截圖）

綜合內媒報道，近日甘肅1名男子購買了約2公斤橘子乘坐高鐵，乘搭時於座位上入睡。不料，附近座位的1名大叔乘客趁他入睡，悄然偷走他的橘子開懷大吃。當男子從熟睡中醒來後，發現購買的橘子竟然只剩下3個，當得知是大叔吃掉後，便與他理論。

從影片可見，男子坐在近過道的位置對着另一邊靠窗的大叔理論，大叔疑似將吃剩下的垃圾放回膠袋中，令男子不滿斥責「你當別人是狗啊」。男子又拿起裝橘子的膠袋表示，「兄弟，我稱了4斤橘子，只剩3個了」，沒想到大叔毫無悔意，還辯稱自己只吃了1個，但因「人贓並獲」，卻始終不願道歉，反對表示給男子留了3個。

男子忍不住反問「你有素質嗎？」又表示自己買橘子花了16元（約17.6港元），被大叔吃了「也沒關係」，但認為大叔應先向自己說明，而不是偷吃，「你說『大哥我肚子餓，你有東西你給我一點吃』，那就可以呀」。

影片引起網民熱議，不少網民認為橘子雖不是昂貴的東西，但不問自取的行為仍是不對，並狠批大叔離譜，「他還說給你留了三個！這被偷吃的大哥一看就是老實人感覺不會追究到底的，真氣死了」、「聽他說話我就來氣，偷吃還能這麽理直氣壯」、「真是不知廉恥」、「這就是偷！窮就有理了？」。

（微博）