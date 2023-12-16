睇錯1個字！¥3萬名牌袋網上誤賣¥1000　女賣家嬲爆投訴　結局是…

價值3萬的袋最後只賣到1,000元？杭州曾女士向內媒申訴，她今年到意大利旅行時花逾4,000歐元（約3.4萬港元）買了Loro Piana（諾悠翩雅）手袋，回國後放到網購平台作價29,999人民幣（下同，約3.3萬港元）放售。有買家下單後，由於袋上有小瑕疵，平台建議降價，她便決定降價1,000元（約1,100港元），「我就寫一個28,888」。過了10分鐘，她發現自己只收到約1,000元左右，扣除服務費只有365元（約400港元），原來她將「降價」看成了「降價為」，於是立即致電平台客服要求不要發貨，詎料阻止不了交易，如協商不成會以法律途徑追究。



網民批評事主明明自己犯錯，「現在這世道是誰裝弱誰就有理了？」，拍賣平台更在微博上回應，稱事主在買家確認訂單的2小時後才反映。雖然事件令網民議論紛紛，但內媒指，買、賣及平台三方最終已達成協議。



曾女士在意大利以4000多歐元購入一個Loro Piana手袋，但卻被網上平台以1,000元人民幣賣出。 （微博影片截圖）

杭州曾女士日前向浙江電視台《1818黃金眼》投訴，稱她今年夏天到意大利旅遊時，見到1款價值逾4,000歐元的Loro Piana（諾悠翩雅）鴕鳥皮手袋，馬上用現金買下，當時折合約人民幣3.2萬元。她後來在網購平台「得物」售賣這手袋，標價29,999人民幣，12月3日有買家下單，翌晚她便將手袋寄到平台檢查，「說我這個包有輕微瑕疵」，問她可否降價，增加買家購買意欲。

她決定降價1,000元人民幣，並在APP中填寫，「我想應該是我的錯誤吧，我沒看太清，以為讓我寫一個降價後的價格，我就寫一個28,888」，但平台那邊沒有做任何降價提醒，「結果買家秒同意」。過了10分鐘，曾女士收到預估進帳訊息，手袋賣了1,000元，扣除服務費只有365元，立即致電平台客服，要求不要發貨。

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原來曾女士將「降價」看成了「降價為」，她再收到手袋準備出倉的訊息，一心以為客服不會將手袋發出，而平台一直顯示她的手袋是「出倉中」，「我就以為我這個包已經安全了」。翌日上午，專員致電說客戶已經收到手袋，「客戶拒絕退給我，然後我就炸了」，她希望通過平台聯絡買家。

如協商不成，曾女士或以法律途徑追討，批評這是不公平的合同履行，平台應該撤回交易，她不是在低價促銷，已諮詢律師認為可以起訴。

未料網民並不同情她，「有一說一，這人自己寫錯了價格，還要別人來承擔錯誤嘛」、「自己標價以及成交了都不看嗎」、「現在這世道是誰裝弱誰就有理了？人家規則擺在那不看，出問題了開始裝傻了」、「第一次見到自己出錯價還賴別人」、「平台本身沒有責任去為你的失誤兜底」。

曾女士將「降價」作為了「降價為」，填寫了28,888。（微博影片截圖）

有留言為事主抱不平，認為其關注點是她很快已發現問題並要求平台暫停交易，「她指的是讓平台不要出貨這件事」。

得物後來在微博回應指，賣家在填寫「降價金額」時，頁面會有雙重提示，要賣家確認出價訊息，該賣家的確輸入了降價28,888元，系統會自動計算對應價格的預計收入，隨後再由賣家按「確認出售」，「系統再次以彈窗的形式，提示賣家價格調整前後預計收入的具體變化，並向賣家彈窗確認，賣家點擊確認」。

賣家出價成功後，買家看到價格變化並在當日確認接受瑕疵降價。買家在接受受瑕疵降價並確認訂單，2小時後賣家才向他們反映情況。會積極助雙方溝通盡力處理。

內媒後續指，經平台協商後，三方已達成一致進行和解，但未透露細節。

（綜合）