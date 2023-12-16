全球首例！男子捏鼻閉嘴打噴嚏　竟致氣管撕裂　專家拆解成因

國外有30多歲男子駕車時打噴嚏，用手捏住鼻子及閉上嘴巴，打完後他感到頸部劇痛，於是到急症室求診，檢驗後發現他頸部兩側腫脹，活動困難，仔細掃描後更發現氣管出現撕裂情況，伴隨縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，所幸不危及生命也不用做手術。男子留院觀察48小時後無大礙出院，但他成為全球首宗因強忍噴嚏而導致自發性氣管穿孔的特殊病例。



30多歲男子因強忍噴嚏噴出，導致自發性氣管穿孔情況。（《英國醫學期刊》圖片）

綜合外媒報道，《英國醫學期刊》（BMJ）刊登一份報告，指事主為30多歲男子，因強忍噴嚏出現自發性氣管穿孔情況。事主有過敏性鼻炎背景，在駕車時突然想打噴嚏，但他捏鼻閉嘴，將噴嚏強忍下來，突然間他感到頸部劇痛，於是趕到急診室求醫，醫生替他檢查後發現，頸部兩側有腫脹，活動困難，但他沒有出現呼吸、發聲或吞嚥困難等問題。

醫生替事主再做詳細檢驗，進行X光及電腦斷層掃描後發現，他的第3和第4節頸椎之間，有2厘米乘2厘米的氣管撕裂，伴隨縱膈腔氣腫和頸部手術性肺氣腫，但情況不危及生命，加上他體狀況良好，所以不用做手術。

醫療團隊應該建議大家不要閉嘴捏鼻來抑制噴嚏，因為可能導致氣管穿孔。（Unsplash）

事主在醫院觀察48小時後無大礙，醫生開了止痛藥和花粉藥物，便讓他出院。醫生提醒事主兩週內不可進行劇烈運動，5週後再做電腦斷層掃描，顯示手術性肺氣腫已完全消退，氣管撕裂之處亦已完全癒合。

報告又指，醫療團隊懷疑氣管穿孔是因為捏鼻閉嘴、強忍噴嚏，對氣管內壓力瞬間增大所造成，如果打噴嚏時嘴巴和鼻子都緊閉，上呼吸道產生的壓力可能會超過打噴嚏時產生壓力的20倍以上，報告最後指出：「應該建議大家不要閉嘴捏鼻來抑制噴嚏，因為可能導致氣管穿孔。」