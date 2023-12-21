以為男友做「獸醫」有前途　女子驚見這東西極失望：點解要瞞住我

所謂行行出狀元，職業不能否斷定一個人的貧富貴賤。惟最近有網民在討論區發文，表示她自與男朋友相識第1天，對方便稱自己「做獸醫」，她當下認為男方非常有愛心，而且「可以搵到好多錢畀到幸褔我」，不料近日她到男友家中，才發現對方原來是「做壽衣」，讓她大感失望。帖文引來網民熱議，不少人直指做壽衣也非常有愛心和收入高，但更多人則質疑故事的真確性，稱「1分重作，1分係勇氣分，咁夾硬嚟都作得出」。



樓主一直以為男友是「做獸醫」，故認為對方非常有愛心，而且高收入，不料近日她到男友家中，才發現對方原來是「做壽衣」。（《Kill It》劇照）

樓主在連登討論區發文，表示她一直非常注重內在美，「講真佢（男友）做咩職業我都唔會理，最緊要有feel（感覺）」。她續指，在認識男友的第1天，得知對方「做獸醫」，便認為另一半有愛心，而且收入不俗，「可以搵到好多錢畀到幸福我」。

不過，直至最近，樓主獲男友的母親邀請到其家中，不料進入男友的房間時，卻看見有壽衣，才驚覺男友當初原來是指「做壽衣」，而非職業是獸醫，讓她大感好失望，坦言「點解佢要瞞住我做壽衣」。

不少網民批判樓主勢利「向錢看」，但更多人質疑樓主亂編故事。（《我的野蠻女友》劇照）

帖文一出，不少網民批判樓主勢利，並指「做壽衣都好有愛心㗎」、「做壽衣都搵好多㗎」、「殯儀業隨時好搵過獸醫」、「又唔係偷呃拐騙，有咩問題」。然而，更多人網民則質疑樓主亂編故事，留言稱「1分重作，1分係勇氣分，咁夾硬嚟都作得出」、「呢個真心OK，個gag（笑話）」、「0/10 作過啦」、「獸同壽兩個音」。