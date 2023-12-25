港女購買已真空處理凍肉！指責店員拒供膠袋　網民：第一日買嘢？

自膠袋徵費實施後，市民出外時都已習慣自攜購物袋！不過日前有青衣街坊到商店購買凍肉，由於凍肉已經經過真空處理，是用膠袋密封的狀態，所以店方拒絕提供膠袋，即使她打算另外再買散裝肉類，對方都「企硬」不給，故分享事件提醒他人謹記自攜膠袋。網民指膠袋徵費已實行多時，只要支付$1便能解決問題，揶揄樓主「你唔係第一日買嘢掛」，又反問「畀個膠袋你，但到時人哋俾人罰錢，良心都唔好過啦」。



有青衣街坊購買兩包經過真空處理牛肋條，不滿店方拒絕提供膠袋。（FB「青衣街坊吹水會」圖片）

該街坊在facebook群組「青衣街坊吹水會」為題發帖，指日前到某商店購買兩包牛肋條，但店員竟然拒絕提供膠袋。她當時打算另外再買散裝肉類以獲免費膠袋，但對方堅持不給，無奈下便分享事件，提醒購物時記得要自攜膠袋。圖片所示，樓主所購的牛肋條屬真空包裝凍肉。

許多網民認同店員「企硬」拒絕提供膠袋做法，「呢包嘢已經預先包裝，係無膠袋免費的，你去其他超市買同類食物都無膠袋」、「宜家畀係犯法」、「佢唔俾咪唔俾囉，你可以買膠袋㗎」、「你出1元買個膠袋，咁咪解決咗」、「你都唔係第一日買嘢掛，咁都唔知？」，並建議樓主若然不想被額外收費，外出購物時應自備購物袋。有留言批評樓主，「點知你係咪臥底！畀個膠袋你，俾人罰十皮咪onX」、「畀個膠袋你一個幾毫，但到時人哋俾人罰錢，良心都唔好過啦」。

政府於2022年12月31日優化膠袋徵費措施，由原先的$0.5上調至$1，同時取消對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。（資料圖片）

環保署網頁顯示，全面推行塑膠購物袋收費計劃由2015年開始實行，措施規定全港所有零售點禁止免費派發塑膠購物袋；除豁免情況外，商戶派發膠袋每個須收費至少$0.5。為維持計劃成效，政府於2022年12月31日起優化措施，膠袋徵費由原先的$0.5上調至$1，包括取消對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免，只有購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，或購買以非氣密包裝的餐飲外賣，才可獲免費膠袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。

香港法例《產品環保責任條例》(第603章) 第28A條，如環保署有理由相信某人正犯，或已犯未有在售賣貨品時就所提供的塑膠購物袋向顧客收費的罪行， 可向有關的人發出罰款2,000元的「定額罰款通知書」。環境保護署亦可能透過刑事訴訟程序提出檢控，以處理嚴重（如重複或有系統性）違規行為。違規者首次被定罪，最高可處罰款100,000元，其後每次被定罪，最高可處罰款200,000元。

（FB「青衣街坊吹水會」）