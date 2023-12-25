平安夜孭名牌袋港女坐85折的　拒付雙程隧道費司機報警　結局是…

的士司機屢被指態度差，但乘客當中也有西客。有的士司機在平安夜發帖，表示透過的士App接到85折單，車程是從牛池灣經東隧過海去鲗魚涌，抵達時錶價車費是114元，應另加50元來回隧道費，但孭着名牌手袋的女乘客只肯付單程隧道費，並表示「不嬲都係咁」。司機則她沒有在App指明付單程隧道費，因此要付雙程，雙方爭拗下司機報警，更揚言「到時無85折㗎喇」。



警員接報到場調停，最終司機成功收錢，更沾沾自喜表示「你慢慢同阿sir玩喇，我收回正價添，找足毫子畀你㗎」。該司機其後在社交平台發文及影片公審該名女乘客，惹來不少網民議論，有人支持司機，「果然叻仔」、「預設雙程，冇寫單程隧道就係收雙蛋」，但亦有人認為雙方都有問題，指司機亦「唔抵可憐」。



樓主指平安夜（24日）晚，接到由牛池灣經東隧過海到鰂魚涌的客，但女乘客不肯付雙程隧道費，結果要報警。（網上圖片）

這名的士司機在Facebook的「士司機資訊網」發文及影片，指日前平安夜（24日）晚，透過的士App接到由牛池灣峻弦經東隧過海到鰂魚涌的客，到達目的地時按錶價是114元，應加50元來回隧道費，但樓主指女乘客稱「搭開唔止剩係85，仲要單春（單程隧道費），死都唔肯比雙程，好聲好氣解釋佢聽，佢支order冇落單程，係都要玩嘢...哥寧願平安夜做少單，慢慢陪你玩」。

從影片可見女乘客已下車，但司機向她表示「你咪走數」，女乘客：「我點會唔走數，咪講咗會畀錢你」，但司機指她不肯給雙程隧道費，又無在App內列明只付單程隧道費，他已報警等候警方到來。司機又指：「到時就無85折㗎喇，要付全費」。

另1段影片中，司機表示「好哋哋解釋畀你聽又唔聽，係要玩嘢」。女乘客反駁「只不過話畀你聽，平時都係咁樣」，2人僵持不下，在場等候警員到來。樓主指警方10分鐘到現場調停，並與女乘客站在遠離的士的位置調查。

而最後1段影片，樓主拍下手持2張100元鈔票，並表示「你慢慢同阿sir玩喇，我收回正價添，找足毫子畀你㗎，你追我毫子丫嘛」，樓主然後冷笑一聲。

這則帖文及影片隨即在網絡瘋傳，引起不少網民議論紛紛，有人支持樓主「果然叻仔」、「預設雙程，冇寫單程隧道就係收雙蛋」、「單春歸單春，85歸85。不能混埋一齊嚟講，你喜歡落單85+單春係你嘅事，接唔接又係我嘅事」、「我唔會call八折的，搭得的士都唔差在少少，揹幾萬Chanel袋，腳踩幾千Gucci鞋，但就唔肯俾幾十蚊隧道錢，佩服佩服」。

不過亦有網民認為人雙方都有責任，「其實你都唔抵可憐，明知R折多X客，仲走去做，個X客係衰，但你一樣破壞緊呢個行業，唔跟錶去收費」、「X…..咪又係做85」、「以後都唔使接order」。