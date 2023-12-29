私家車夜泊巴士專用路段　前後被夾變「三文治」　網民嘲：呢招絕

在路邊泊車，最好先看清楚相關路段的交通指示牌，以免違規。最近有網民在社交平台分享照片，顯示位於屯門九巴車廠附近，1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後夾，變成「三文治」。照片引來網民熱議，有人笑言「呢招絕，想抄牌都影唔到車牌」，亦有人指出巴士多數於清晨就駛離該處，相信「前後夾」對私家車司機影響不大。



1輛私家車在晚上停泊於「專利巴士使用」的屯門建泰街，結果被2輛雙層巴士幾乎零距離前後夾，掀起網民熱議。（facebook圖片）

樓主日前於facebook群組分享照片，顯示事發於屯門九巴車廠附近的建泰街，而街尾有指示牌寫道「下午八時至上午八時」、「祇准專利巴士使用」，拍照時間為晚上，1輛黑色私家車則停泊於該處，前後皆有巴士，均幾乎完全貼着私家車。

樓主在帖文笑言「夜繽紛」，照片亦引來大批網民討論，指涉事私家車司機違泊，但由於大多巴士在翌日清晨便會駛離，故私家車很大機會在早上可「全身而退」，留言稱「冇所謂啦，4至5個鐘一定走得，只怪自已泊錯巴士半夜合法泊車街道，亦可能係慣犯，知巴士幾點開車，朝朝巴士走佢都走」、「巴士凌晨4點5點都要揸走開頭班車，除非佢半夜早過巴士佬開工」、「巴士好早走」、「一定巴士早走過私家車」。

部份人亦開玩笑表示，「影唔到車牌，唔洗抄牌，好方法喎」、「8000轉都唔得啦掛」、「學識鐵沙掌未」、「今次一萬轉都幫佢唔到」。