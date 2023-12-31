義氣！長者患癌病逝借錢未還　子女唔認數　八旬好友現身咁做還債

真的是一輩子的好友！四川有趙姓長者向別人借款3.95萬人民幣（約4.4萬港元），並約好2022年6月還款，結果他因患癌等情況遲遲未還，遭債主入稟法院強制執行還錢，惟期間他病逝。法院調查趙某的財產，發現只剩1.7萬元（約1.9萬港元）存款，幾名子女均放棄繼承遺產及拒助還錢。而認識趙某數十年、同樣八旬的陳某知情後主動向法院提出代友還錢，因為不懂用銀行轉賬，選擇手寫承諾書由法院執行還款。網民大讚陳某重化情義，「老人重感情講義氣，保全了老友身後名」。



內地有長者患癌離世未能還錢，子女亦拒代還，最後其八旬好友知情後主動聯絡法院，稱可代友還債。（示意圖／資料圖片）

內媒報道，四川廣安趙某向唐某借了3.95萬人民幣，約好在2022年6月歸還，但趙某因為患癌等原因遲遲未能還錢。唐某其後入稟法院，申請強制執行還款，過程中趙某病逝，法院為此要調查趙某資產狀況。

趙某一家經濟條件差，妻子早已離世，他的幾名子女也經濟困難。法院人員調查趙某名下財產，發現他的銀行存款只剩約1.7萬人民幣，沒有其他可供還債的財產。法院聯繫其親屬，結果親人們放棄繼承遺產，亦拒絕代他履行債務。結果欠款扣除遺產後，仍欠款2.25萬人民幣（約2.5萬港元）。

陳某主動要求成為債務的被執行人，因為不懂用銀行轉帳，他寫下承諾書要求法院介入在銀行戶口內扣除款項。（微博影片截圖）

此時和趙男年紀相近，份屬數十年朋友的陳某知情後，竟主動聯絡法院，提出要幫朋友還錢。由於年逾八旬的陳某不懂得如何經銀行轉賬，便白紙黑紙簽下承諾書，自願成為被執行人，請求法院介入，在其銀行存款中扣錢以還款，現已完成替趙某還款的手續。

陳某重情重義令網民動容，「現在這樣的社會，還有這樣的朋友，這是真朋友」、「好人一生平安」、「向重情義的陳老先生致敬」、「子不如友」、「老人重感情講義氣，保全了老友身後名，了卻此間事」。

（綜合）