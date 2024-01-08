感情冷淡偷看手機　驚揭妻子「雙重秘密」離婚　人夫怒告結果是…

今時今日同性戀在某些地方仍然是禁忌，令到當事人不敢出櫃。台灣1名人夫發現妻子近日表現冷淡，懷疑對方出軌，於是偷看對方手機查個明白，驚揭妻子和1名女網民過從甚密，除了一起出遊之外，進行視像時還會穿着清涼互相拍攝，妻子更會傳送裸露身體照片，人夫大怒質問妻子，對方大方承認新戀情，並和他離婚。人夫認為兩人破壞其婚姻，侵害自己配偶權，索償100萬新台幣（約25萬港元），法官經審理後認為她們應該賠償8萬新台幣（約2萬港元）。



妻子和小三進行視訊時，穿着比較清涼。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，涉案夫妻2019年6月結婚，隨後育有1子，但人夫近日發現妻子態度冷淡，每日收工回家後就立即入房玩手機，甚至偶然不會交代行蹤「失蹤」數小時，人夫認為情況有異，於是趁妻子不注意時，偷偷解鎖其手機，希望找出真相。

人夫發現驚人一幕，留意到妻子和暱稱「雨」的女子關係密切，對方將她和妻子「妳是我交過最可愛的一個」的對話設為聊天畫面公告，她們互稱呼對方為「寶貝」、「寶」，而且傳送「愛你」等訊息，妻子更在手機備忘錄仔細記錄小三飲食習慣、喜好、藥物過敏、喜歡餐廳等事項，並將小三的instagram帳戶設置「我的最愛」欄位。

除了文字之外，「有圖有真相」，人夫發現妻子的手機相簿內大部份都是兩人一起出遊照片，行為親暱包括十指緊扣，而且兩人進行視訊時穿着比較清涼，互相拍攝，妻子更會傳送裸照給小三。

妻子出軌兼「出櫃」，人夫大感崩潰，決定提告對方和小三。（示意圖/Getty Images）

人夫此時才知道妻子真正性取向，決定向對方攤牌後，妻子承認出軌兼出櫃，願意和人夫協議離婚。

但人夫不甘心自己婚姻遭到破壞，向前妻和小三索償100萬新台幣（約25萬港元），高雄地院審理案件，小三承認戀情，但認為索償金額太高，前妻則指婚後發生嚴重爭執，與丈夫已經分房超過1年，她和老爺奶奶亦多次口角，所以一直計劃離婚，雖然她和小三拍拖，但她們沒有發生關係。

法官認為，兩女審理期間承認戀情，小三知道人妻身份，裁定她們侵害人夫配偶權，考慮到雙方教育程度、經濟能力及事發時間長短等因素，判處兩女賠償8萬新台幣（約2萬港元），案件可以上訴。

（綜合）