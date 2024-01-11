人妻無法與夫上床　勸另找性伴侶卻被拒　不想無性婚姻崩潰提離婚

「婚姻中無性生活可行嗎？」，台灣1名人妻近來受心理影響開始排斥與丈夫上床，怕丈夫無性生活會委屈，因此建議丈夫另找性伴侶，甚至曾心痛提出離婚。沒想到丈夫堅定拒絕，甚至表示願意接受無性婚姻，反而人妻不太能接受，故煩惱發帖，希望與網民探討中的可能性。



台灣有人妻因不願與丈夫上床，又怕丈夫無性生活會委屈，因此建議丈夫另找性伴侶，甚至曾心痛提出離婚。（《憂鬱症》劇照）

該名台灣人妻在Dcard發帖訴苦，稱與丈夫結婚4年，感情一直很好，性生活亦美滿，更育有2名孩子。不過，她曾經歷多次流產及1次胎死腹中，但卻無影響夫妻感情。只是，她對丈夫始終因1件事而心有芥蒂，惟她認為事關丈夫私隱，故未有公開，只表示此事令她心理受影響，且情況愈來愈嚴重，現在更已影響到生理變化，排斥與丈夫行房。

人妻仍然有性需求也深愛丈夫，但卻無法與丈夫上床，「對我來說無愛=無性，無性≠無愛」。她為此陷入困境，不想性生活缺乏令丈夫受委屈，因此建議他在外與他人上床，「不希望老公委屈，如果我生理一直沒辦法進行性行為，就會變成無性生活」。但出乎她意料的是，丈夫寧願選擇無性婚姻也不願雙方各自找性伴侶，對此，樓主意外表示「老公是能接受的我很意外，反而是我不太能接受無性婚姻」。

令人妻意外的是，在坦然相告煩惱後，丈夫寧願接受「無性婚姻」，也不願找性伴或離婚。（《憂鬱症》劇照）

人妻強調與丈夫均沒有外遇，她只是心理問題影響生理才無法接受與丈夫性交，但又擔心無性婚姻最終影響彼此感情，於是曾向丈夫提出離婚。丈夫不同意，更表示深愛她、可以接受她不願性交的意願，而她也愛着丈夫，「我說我也很愛你啊，但我不太能接受無性生活」。如今，她與丈夫仍在尋找關係平衡點，故發帖希望與網民探討「無性婚姻」的可能性，又表示「我認真覺得能夠無性生活的人很厲害」。

帖文引起網民熱議，不少網民都認為親密行為在關係中非常重要，無性婚姻少之又少，亦有人認為樓主應該離婚，「不給也不外食，離吧」、「說真的，不給的話為啥要結婚？我老婆婚後態度也跟妳差不多，我是覺得妳們那種一副要老公外食的觀念才叫噁心」、「如果對方溝通不來真的只能離婚啊」。有熱心網民就建議樓主與丈夫去進行婚姻諮商，而樓主也最終決定與丈夫去進行諮商尋求幫助。

（Dcard）