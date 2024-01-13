半裸妻床戰「弟弟」　遭兒直擊謊稱來修電腦　綠帽夫見1證物怒告

分居亦是老婆！台灣有一對分居夫妻，因兒子有一天想見媽媽，人夫於是攜子前往妻子住所，兒子興奮獨自上樓，卻見到半裸媽媽和1名自稱「弟弟」的全裸男子同床共枕，人妻立即謊稱工作為由打發丈夫與兒子，但兒子嚇到向父親說出目擊之事。人夫大怒折返，剛好遇上姦夫準備離開，人妻再度謊稱對方其實前來維修平板電腦，但人夫發現房內垃圾桶有懷疑沾上精液的廁紙，因而怒告妻子，索償50萬新台幣（約12萬港元），最終法官經審理後判處人妻賠償12萬新台幣（約3萬港元）。



半裸人妻被兒子目擊和1名自稱「弟弟」的全裸男子在床上擁抱，事後謊稱對方是前來維修平板電腦。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，案中的高雄夫妻於2020年7月因女方獨自遷走而開始分居，翌年2月15日，由於兒子表示想見媽媽，因此人夫駕駛電單車載子前往妻子住所，當時兒子先跑上樓，竟然目擊半裸媽媽和1名自稱「弟弟」的全裸男子在床上擁抱。

人妻見狀慌張推開「弟弟」，並以工作為由，要求兒子立即和爸爸離開。兒子只好下樓和爸爸返家，但途中說出目擊的事件。人夫得知「被派帽」後立即折返，剛好遇見姦夫準備離開，人妻亦為「弟弟」解釋，謊稱對方前來維修平板電腦，同時要求丈夫上樓查看，以示2人清白，但人夫上樓後發現單位內沒有平板電腦，反而在房內垃圾桶發現懷疑沾有精液的廁紙，相信出於姦夫，認定妻子侵害其配偶權，索償50萬新台幣（約12萬港元）。

人夫在房內垃圾桶發現懷疑沾有精液的廁紙，相信出於姦夫，大感崩潰，於是怒告妻子。（示意圖/Getty Images）

人妻在庭上辯稱自己沒有出軌，反指丈夫有心挑撥離間，令到母子關係疏離，但法官認為，1名已婚婦人與異性人士在床上摟抱，而且衣衫不整，明顯超出一般友誼關係，加上兒子供稱事後仍然想見媽媽，認為兒子沒有誣陷媽媽的動機，所以判處人妻罪成，需要賠償12萬新台幣（約3萬港元），案件可以上訴。

（綜合）