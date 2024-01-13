百萬網紅暴斃！聖誕夜失蹤埋屍花園　屋主夫婦被捕爆死亡原因

巴西1名擁177萬粉絲的網紅YouTuber，在聖誕夜出席派對後離奇失蹤，家人到處搜索不果，5日後在派對屋主的後花園發現有不明泥堆，而上面則有網紅的Ｔ恤。警方接報到場在該處掘出網紅的屍體，調查後屋主夫婦指死者在家中進行性行為途中，疑因吸毒過量暴斃，他們不知如何應對才埋將屍體埋起。由於驗屍發現死者並無外在傷勢，但會繼續調查其死因，不排除控告屋主夫婦謀殺罪。



屋主雷南稱卡洛斯在聖誕節當晚吸毒後，與妻子的妹妹發生性行為，途中疑吸毒過量突然身亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為26歲的卡洛斯（Carlos Medeiros）在去年聖誕節當天，到朋友位於聖保羅市伊塔佩塞里卡的達塞拉區（Itapecerica da Serra）家中，參加派對後離奇失蹤。卡洛斯的家人指他與朋友共晉晚餐，當天淩晨1時37分仍收到他傳來的祝賀簡訊，可是第二天一直未有回家。

卡洛斯的妹妹克里斯蒂安（Cristiane Medeiros）表示，他們家人在醫院和樹林裡搜索，直到5日後，他們收到消息指他參加派對的房子花園看到一堆泥土，她到場走近看到泥上面是死者的Ｔ恤，於是報警。

26歲的卡洛斯在網上有177粉絲，早前被埋屍派對屋子的花園。（網上圖片）

警方到場掘出卡洛斯的屍體，隨即逮捕28歲屋主雷南（Renan Jose）及其24歲妻子卡洛琳（Caroline Mello)，雷南稱卡洛斯在聖誕節當晚吸毒後，與妻子的妹妹發生性行為，途中疑吸毒過量突然身亡，因為他們夫婦不知道該怎樣辦才沒有報警。

卡洛斯的妹妹指屋主夫婦說謊，不接受吸毒過量的說法。警方已進行驗屍，初步調查沒有發現任何刀傷、勒傷或是槍傷的表面傷痕證據，若發現死者死於意外，會控告屋主夫婦不是因為意外死亡，將會對屋主夫妻藏匿屍體罪，若有其他發現，不排除控告兩人謀殺罪。