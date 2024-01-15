停車場入口遇行人　司機停車禮讓被1句辣㷫　公審反捱批馬路炸彈

駕駛者應小心留意行人，以免產生車禍！有司機分享長約35秒車Cam（行車紀錄）片段，顯示他準備駛進停車場時，剛好有行人途經，由於對方只顧看手機，他已經停車並禮讓對方，不過仍被指「呢條行人路嚟㗎」，感不滿下反擊「呠都無呠你，咁X搞笑嘅你」，並上傳短片公審對方。可是大部份網民指責片主惡人先告狀，「你呢個位應該禮讓行人」、「見到有人行緊都仲要隊個頭入去，搏俾人鬧就係呢種」，又稱「你都係交返個車牌出嚟」。



有司機駛進停車場時遇行人，禮讓對方仍被責備感不滿怒公審。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車Cam L（香港群組）」上傳車cam片，指不時會有行人不留意車輛橫過班馬線或停車場出入口，他認為「好小事」，但就不滿停車禮讓對方後，仍受指責，大感不忿因而公開短片公審對方。

片段顯示事發於九龍灣，片主從宏基街轉入臨興街，當他準備駛進停車場時，有3名男行人同時行近，其中2人留意到片主車輛，已即時停下腳步，但其中一名男士只顧看手機，沒有為意片主所以繼續前行，片主唯有停車禮讓對方。不過對方回望後並稱「呢條行人路嚟㗎」，片主笑着反擊對方「好X好笑，呠都無呠你，咁X搞笑嘅你」。

樓主於帖文不忿指「呢度仲係車場出入口添呀」，「停咗車讓埋你過都講廢話」，質疑對方恃老賣老，又揶揄男子同行友人或同事都於其身後竊笑。

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片段曝光後，網民都質疑樓主「馬路炸彈」，「惡人先告狀」、「你呢個位應該禮讓行人」、「見到有人行緊都仲要隊個頭入去，搏俾人鬧就係呢種」、「打燈無人先至郁車，唔使人教呀？」、「換轉你係行人又咁啱行緊，你會認為嗰度係行人路定停車場出入口？」、「如果行人係車，人哋架車行緊主線，你都唔會Cut入去人哋條線啦」、「你都係交返個車牌出嚟」。

不過亦有留言為樓主辯解，「樓主又無話行人點唔啱，又無講自己點威，只係想表達咁都俾路人X」、「如果司機唔隊少少頭上去行人路等轉，真係唔知幾耐先轉到入去，整到後面塞死都似」、「自己掛住睇手機無睇路！怪邊個？」。

片主轉入臨興街，左方已有「前面有行人在道路上或正橫過道路」警告標誌，提醒司機小心。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

其實細看片中畫面，片主轉入臨興街時，左方已有「前面有行人在道路上或正橫過道路」警告標誌，提醒司機要小心。運輸署網頁顯示，上述標誌指「在沒有或只有狹窄行人路或行人徑的道路上，提防有行人（可能偕同小孩）正在行車道上步行或橫過馬路。因此，司機應要特別小心，並減低車速，預備隨時停車。司機也應讓出足夠空間，以方便在行車道上的行人經過。行人路或行人徑如因道路工程而封閉或阻塞時，要留意可能有行人被迫走在行車道上」。

（FB「車cam L（香港群組）」）