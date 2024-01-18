貨車故障塞天橋單行線遭公審自私　貼圖者被鬧爆：他朝君體也相同

壞車有得揀？日前有網民途經太子道西天橋，遇見有貨車故障，因而阻塞唯一一條行車線，故發文公審對方「自私」惹來批評。不少人反問「壞車唔郁可以點？推車落橋？」、「人哋開緊工，有邊個想無端端停喺條路度呀？」，又揶揄「應該全部用人力車，唔會壞又環保！」。不過有網民就發現樓主其實是公審「慣犯」，更貼出對方過往帖文，顯示他曾因交通意外被阻而公審他人。



有貨車因故障堵塞唯一行車線，被公審自私惹來網民關注。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

「非常自私」樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，指昨日（15日）下午約1時30分途經太子道西天橋，對面往觀塘方向近聯合道的唯一行車線因有車輛故障被封閉，以致交通繁忙，勸其他駕駛人士考慮改用其他道路。圖片所示，樓主疑坐於副駕位，對面單行道有1輛大貨車因故障而停泊天橋，後方車輛被堵塞，當中包括私家車以及校巴。

帖文引來網民炮轟樓主，「自私？佢想故障？」、「人哋開緊工，有邊個想無端端停喺條路度呀？」、「都幾慘，壞車都俾人話自私，揸車真係要抬得起架車先好揸」、「壞車唔郁可以點？推車落橋？」、「你停低架車影相仲自私」，並勸籲給予多點同理心，「他朝君體也相同」。

有留言就揶揄「唔好意思囉，下次會喺車房門口先壞車」、「應該全部用人力車，唔會壞又環保！」、「唔通要架車識單線嗰陣唔好壞住，捱到有兩線，最好三線先好壞呀」、「你唔落車幫手推走佢？你咁自私嘅？」、「大家每日出車前要檢查自己部車有無問題」。

有網民貼出樓主過往帖文，證實他為公審「慣犯」。（FB「車cam L（香港群組）」截圖）

不過事後有人貼出樓主過往於其他群組帖文，證實他為公審「慣犯」，「又係你呀，乜都話人自私」、「樓主不是第一次出呢類Post，一見人壞車就話人自私，上次架老爺Benz（平治）撞咗車，你都係度亂噏」。

（FB「車cam L（香港群組）」）