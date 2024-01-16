佐敦打劫？黑衣刀匪劫福泰珠寶片瘋傳！網民：好猖狂　真身竟是他

光天化日之下持刀打劫珠寶行？本港網絡今日（1月16日）瘋傳1段「佐敦打劫珠寶行」影片，有蒙面男匪徒持刀走入福泰珠寶打劫，指嚇職員把珠寶放入袋。影片引來網民熱議，有人感到驚訝，「又大刀會？」、「好猖狂」；也有細心網民發現，影片最後疑似有人喊「CUT」，加上現場有多人持手機拍攝，估計是在拍戲，並非真正劫案，而現場是位於深水埗北河街，而非佐敦。

據了解，事件於周一（1月16日）發生，當時現場正在拍攝影視作品，引來大批群眾圍觀，也有網民分享現場照片，表示見到無綫電視（TVB）藝員袁偉豪在飾演刀匪。



本港網絡下午瘋傳1段「佐敦打劫珠寶行」影片。（影片截圖）

網上流傳影片長12秒，當時天色光亮，見到福泰珠寶內有戴黑色帽、穿黑色短袖上衣、黑色長褲、戴黑色手套並以圍巾遮蓋口面男子，正持刀指嚇珠寶行職員，並走到櫃位要求職員把珠寶放入其準備的袋中。

其間警鐘一直響，匪徒催促職員把珠寶放入袋，「快啲啊！」，職員則慌張地按指示照做。至影片最後，店內疑似有人喊「CUT」，職員及匪徒都停手一同望着同一方向。

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影片引來網民熱議，有人感到驚訝，「又大刀會？」、「好猖狂」；也有網民指出，影片最後疑似有人喊「CUT」，估計是在拍戲，並非真正劫案，「拍戲呀ching……」、「cut咁X大聲，唔係聽唔到呀」。

據了解，事件於周一（1月16日）發生，當時現場正在拍攝，吸引不場人圍觀，也有網民分享現場照片，表示見到無綫電視（TVB）藝員袁偉豪，他在現場飾演蒙面刀匪。

網民分享現場照片，表示見到無綫電視（TVB）藝員袁偉豪，他在現場飾演蒙面刀匪。（小紅書影片截圖）