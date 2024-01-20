內地男留港7年申永久性居民身份　1原因被DQ　網民質疑為何強求

不少人在香港住滿7年，就會申請永久居留權，但成功與否視乎各項因素。有成功申請香港永久性居民身份證的女子在小紅書分享個案，指1名男子在2014年9月以學生身份留在香港，隨後獲准以非本地畢業生或回港就業安排在香港居留，但其間他離開香港1年多，2022年3月才返港。他去年申請永久居留權，入境處認為他並非在香港通常居住，所以拒絕申請。內地網民質疑為何要追求香港身份證，「為何非得永久居住香港？ 房子那麼小，物價那麼高，大陸不好嗎？」、「北京戶口天下第一」。



內地男有一段時間不在香港，所以不被入境處視為通常留港居住。（小紅書圖片）

樓主在小紅書分享案例，指出內地男在2014年9月以學生身份留在香港，獲准逗留延期至2020年11月，到了2019年11月，他獲准以非本地畢業生或回港就業安排在香港居留，為期1年，但同月他離開香港，直至2022年3月才返回香港。

樓主教路仍有方法解決不在港問題。（資料圖片）

樓主解釋申請人「中間有一段1年多的時間不在港」，即使發生疫情，但入境處不視為通常居住，所以申請失敗。樓主疫情期間即使身處內地，但仍然成功申請到香港永久居留權，她表示關鍵為「強積金和香港收入沒有斷」，建議如發生類似情況，要準備不在港期間的香港薪資、強積金和薪俸稅文件，以及不在港期間和香港仍有連結的強力證明。

內地網民質疑為何要申請香港身份證，「為何非得永久居住香港？ 房子那麼小，物價那麼高，大陸不好嗎？」、「老實講，作為香港人我真心同意你的說法」、「他們都傻，別理他們」，更有人笑言「北京戶口天下第一」。

（小紅書）