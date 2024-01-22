尷尬！內地人妻拍拖8年結婚　新婚1個月就後悔：老爺常說黃色笑話

翁媳相處大有學問！內地1名人妻與丈夫拍拖8年，終於步入婚姻殿堂，然而新婚才1個月左右，她就已經相當懊悔，而做成這個局面的就是她的老爺！原來婚前她答應丈夫婚後可請老爺奶奶來住一段時間，但卻發現老爺不時說一些「黃色笑話」，又會穿着貼身保暖褲在家中走動，甚至曾經傳訊她丈夫問他夫妻倆親吻時「有感覺嗎」及笑她養的貓「屁股大好生養」，上述總總都令人妻覺得老爺沒有「邊界感」，並感到難以忍受。



內地1名人妻同意與老爺奶奶同住一段時間，但因老爺一些「沒邊界感」的行為而感到煩惱。（《香港愛情故事》劇照）

內地1名人妻日前在網上發帖訴苦，表示婚後發現老爺「沒有邊界感」，因此日常相處不時出現矛盾。她表示與丈夫讀大學時就在一起，是彼此初戀。她憶述在拍拖時其實已與老爺產生矛盾，因為她無意在男友手機發現老爺曾傳訊問「你跟你女朋友接吻有感覺嗎？」。當時她已覺得對方此舉不妥，但男友解釋是父親喝醉亂說，她就沒放心上，最終更與男友在交往8年後訂婚。

訂婚後，她與丈夫仍是分隔兩地，而老爺奶奶曾到她於杭州租住的地方借宿，因是1房1廳，人妻就提議與奶奶睡臥室，老爺睡客廳，沒想到老爺竟回應指「你阿姨晚上要抱着我才能睡，不然她睡不着」。她認為老爺作為長輩，在未婚女生面前說這些夫妻床第之事「特別沒有邊界感」，卻只能無奈接受。

因她婚前已與丈夫達成共識，每年都會讓老爺奶奶過來住一段時間，如今她與丈夫結婚剛1個多月，老爺奶奶也已搬來同住。不過，老爺仍不時說一些「黃色笑話」，令氣氛變得尷尬。再者，老爺對男女之防也不太避諱，經常穿了條貼身保暖褲就在家中走來走去；有時她喝水剩一半放在桌上，老爺也會拿起來喝，令她非常煩惱，「就算是父女之間也不能這樣吧，更何況他是我公公」。

人妻指老爺經常穿了條貼身保暖褲就在家中走來走去。（《香港愛情故事》劇照）

她曾與丈夫討論此事，而丈夫也覺得父親不對，並代她向奶奶反映，但是每次商量完，老爺又會有下一件事情發生，令人妻苦不堪言，「我真的很無奈，怎麽總有這種奇奇怪怪的事情發生？」。她又指長久下來，丈夫夾在中間不斷溝通，也開始感到厭煩及失去耐性。

人妻坦言「現在我看到公公就難受」，根本不知如何與老爺相處，但又早已答應丈夫可與老爺奶奶同住，因此煩惱發帖詢問網民意見。沒想到帖文在網上引起很大迴響，不少網民也熱心給予建議，當中大部份都認為人妻的老爺舉止欠妥，並建議她與老爺奶奶分開住，「盡量不要在一起生活」、「滿屏的尷尬」、「那只能分開住了」，亦有人認為重點是丈夫的態度及處事手法，甚至表示「這樣的情況就是這家人不是什麽正常人」、「趕緊離婚唄！」、「老公還是不在意的話那就暫時分開」。

不過有人就持相反意見，認為人妻的老爺未必是意有所指，只是每個人生活習慣不同，「這個正常啊！我們這農村老人都是這麽幹的」、「我農村出來的，在老家的時候夏天公公也就穿個短褲在乘涼，怎麽說呢，就是懶散慣了」。

（綜合）