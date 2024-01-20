中國遊客硬擠東京迪士尼　狂搶限量Duffy片瘋傳　日網民︰太恐怖

不少人喜歡到日本「爆買」，但要記得維持秩序。網上近日瘋傳1條影片，顯示有大批遊客在東京迪士尼海洋狂搶多隻限量版達菲熊（Duffy）玩偶，有一把男聲用日文高呼不要再推擠，上載者表示片中眾人「不知道是中國有錢人還是代購」，亦有目擊者向當地傳媒表示，當時有很多中國人衝到貨架搶走貨物，附近其他人不但擠不進去，而且不敢靠近，驚呼「太恐怖」。



一大班人在貨架搶奪多隻達菲熊（Duffy）玩偶。（X影片截圖）

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日本女網民在社交平台X（前稱Twitter）上載兩條影片，內容大同小異，片長約13秒，可見有一大班人在貨架搶奪多隻限量版達菲熊（Duffy）公仔，得手後放入籃內，繼而再搶更多公仔，更有人一下子取走多隻。不少人戴住Duffy頭箍，旁邊有男店員用日文喊破喉嚨，大喊「好危險」，要求他們「請不要再推」，但無阻眾人掃貨爆買。影片沒有錄到其他語言，上載者形容「不知道是中國有錢人還是代購」，在東京迪士尼海洋內毫無秩序。

有人將多隻達菲熊公仔放滿多個籃子，不排除代購轉賣。（X圖片）

網上更流傳原本貨架上放滿達菲熊公仔，相信剩下並非達菲熊的產品，「被遺棄」在貨架上，亦有人將多隻達菲熊公仔放滿多個籃子，不排除代購轉賣。

當地傳媒報道1月15日，東京迪士尼海洋發售以人氣角色達菲熊為主題的新產品，名為「達菲和朋友們的心心草莓禮物」，包括公仔，目擊女子表示，片中眾人相信是中國人，聽不懂日文，一下子衝到貨架位置狂搶。她當能未能接近貨架，附近有人推住嬰兒車或坐輪椅，他們形容感到害怕，該名女子指過去1年經常前往東京迪士尼海洋，但這是首次遇到上述情況，認為東京迪士尼除了提供不同語言提醒之外，還要用門票憑證限購。

貨架上原本放滿達菲熊公仔，相信剩下並非達菲熊的產品，「被遺棄」在貨架上。（X圖片）

根據東京迪士尼官方網站，「達菲和好友」系列商品購買限制和一般商品相同，每款最多可購買 30 件，但部份活動商品每款有可能會限購1至3件；有報道稱，為了防止「黃牛」炒賣產品，東京迪士尼決定將採取限購措施。

（綜合）