小紅書「香港6大怪點」論　港網民笑言讚香港　拆解這1點有必要

【小紅書／香港旅遊】小紅書早前興起「香港有六大怪」言論，包括「香港人走路很快」、「香港人每天出門都是背雙肩包」，以及「空調（冷氣）開得特別大」等，近日有香港網民討論相關言論，笑言「其實篇嘢大部份講緊優點」、「其實係咪讚緊香港人？」、「佢哋『怪』字嘅意思係咪同我哋唔同？」，更有網民指「唔開（大）冷氣好易臭，尤其香港咁濕」。



小紅書網民紛紛討論或轉載「香港有六大怪」或者「香港人有六大怪」言論。（資料圖片）

「香港有六大怪」或者「香港人有六大怪」早前在小紅書紅極一時，引來不少人轉載，內容大同小異，近日「連登討論區」用戶截圖上載其中一篇「總結香港人有六大怪！」言論。

其中一點是港人走得很快。（資料圖片）

第1怪︰香港人走路很快，但是說話很小聲。



第2怪︰香港人穿搭都很簡約職場風，很少看見有cosplay的，而且很少人穿拖鞋，基本上都是運動鞋。



另一點是港人特別喜歡食綠葉菜，所以非常健康。（Getty Images）

第3怪︰香港人特別喜歡綠葉菜，水煮放點蠔油或清炒，飲食都是特別健康的、清淡、少油、少鹽的，因為注重飲食，所以香港人也是全球人均壽命最長的城市。



第4怪︰香港人每天出門都是背雙肩包，不知道裡面裝了什麼。



第5怪︰香港的男女老少在街上都喜歡手牽手走路。



最後一點是香港商場冷氣開得特別大，但香港網民指和氣溫濕度有關。（資料圖片）

第6怪︰香港的地鐵、商場、公車等公共場所空調都開得特別大。



部份連登討論區網民批評「拖手同開冷氣都唔畀」、「食菜都唔得」、「講嘢細聲都係怪 ？」，但亦有心水清的網民認為「呢篇讚既比例係70%」、「其實篇野大部份講緊優點」、「其實係咪讚緊香港人？」、「佢哋『怪』字嘅意思係咪同我哋唔同？唔着拖鞋着波鞋有咩咁怪？食菜着重健康長壽用怪嚟形容真係搲爆頭」。

更有網民強調「唔開冷氣好易臭，尤其香港咁濕」、「香港咁熱，梗係要開冷氣啦，試下夏天行出街，佢哋就知無冷氣係生存唔到」。

（綜合）