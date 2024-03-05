生活智慧！蛋糕食剩點保存？　飲食作家教1絕招　網民：學起來！

眼闊肚窄，有時買了甜品蛋糕吃不完，不少人都苦惱如何能妥善存放。台灣有飲食旅遊生活作家分享心得，將保存盒上下倒轉，繼而把蛋糕放在盒蓋上，再把盒身蓋上，尺寸完全合適，也不用擔心拿出時有不便，她數年來一直使用上述方法。網民看到帖文後紛紛留言指「要學起來」、「超級好方法」、「這點子真棒，謝謝您」、「我們家也是這樣」，亦有人笑言如果蛋糕太大，就要出動台灣名產「大同電鍋」來擺放。



台灣飲食旅遊生活作家葉怡蘭想到如何用食物盒保存蛋糕，獲網民大讚是妙招。（facebook專頁「葉怡蘭 Yilan」圖片）

台灣飲食旅遊生活作家葉怡蘭在個人facebook專頁分享指，購買甜品例如蛋糕，若非立即食光，就要需得冷藏，即使短短數小時，都要先在紙盒外套上一層膠袋，再放進雪櫃，以保持蛋糕濕潤質地口感，但總覺得費事，而且密封效果不佳，即使放入保鮮盒收藏，但「既不好擺又不好拿」。

葉女隨後見到市面上售有蛋糕保存盒，但體積往往過大，而且缺乏彈性，難以解決擺放問題，但經過數次端詳後突然靈機一動，將保鮮盒上下倒轉，「甜點置於盒蓋，盒身反扣其上，剛剛恰好」，她數年來一直使用這個方法。

網民笑言如果蛋糕體積太大，「大同電鍋倒扣，蓋子上的頭拿掉，非常完美」，引來其他網民大讚「這招不錯」。（Han Ju Tsai/facebook圖片）

多名網民紛紛留言指「超級好方法」、「這點子真棒，謝謝您」、「真聰明啊」、「我們家也是這樣」，亦有人笑言如果蛋糕體積太大，「大同電鍋倒扣，蓋子上的頭拿掉，非常完美」，引來其他網民大讚「這招不錯」。

（facebook專頁「葉怡蘭 Yilan」）