電子門鎖失靈！女子嫌破門維修費貴　靠1招成功「上樓」片段瘋傳

安全要緊！馬來西亞日前女子因為家門的電子鎖突然故障，備用鑰匙又放置於屋內，衡量破門以及後續的維修費用很昂貴後，覺得實在不太划算，結果見到地面有進行砍樹作業的工人，故支付500元令吉（約820港元，下同），租借Skylift（高空作業車／高空升降台）把她載回4樓的單位。事後她在社交平台分享片段，直言是次經歷「很爽」，加上她在過程中不斷和他人打招呼，結果很有喜感。網民笑問「沒拿麥克風吊上去順便唱2首？」；不過亦有人留意她全程沒有佩戴安全繩，擔憂存在安全隱患。



馬來西亞有女子家門電子鎖突然故障，結果租借高空升降台載她回家。（FB「敬妮黃」影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於上周日（21日）下午2時許，當地40歲的女子敬妮（Tammy Kin Nee）家中大門的電子鎖突然故障，備用鑰匙亦留在屋內故無法回家。她諮詢專業人士後，被告知若想進入屋內則需要破門。倘若選擇破門，人工費大約為800元令吉（約1,300港元），之後還需要安裝新門，以及更換新電子鎖，合共至少花費3,000元令吉（約4,900港元）。

敬妮考慮過後覺得破門不太划算，剛好在路邊看見有人使用高空作業車正在砍樹，靈機一動便支付500元令吉向對方借用升降台車。由於她居住在4樓單位，加上陽台窗口剛好沒有鎖上，所以才能成功返回屋內。她表示：「本來以為叫吊車是請吊車的人上去，哪知道Uncle說他不敢上去」，當時她想自己也可以應付，加上過往演出時亦曾站於高台，但亦膽怯稱「可是這個4樓的台也是第一次」。

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她事後在社交平台帳號分享當時影片，寫道「2024年應該我最X了，電子鎖不能開，專家說要破門，我跟他說不用，我找吊車吊我進去屋裏」，並標籤「第一次坐吊車」、「很爽一下」、「改天就這樣回家」。影片所示，只見她站在升降台被緩緩升起，中途不忘向旁人打招呼，看上去完全沒有害怕。片段長約4分37秒，末段見她多次指示工作人員調整位置，最終她從升降台跨過自家陽台，成功返回室內。她透露，該電子鎖已無法修理，之後或要更換新電池，再看能否重複使用。

網民都對女子「上樓」方法感到新奇，「牛逼，省一大筆」、「還是你厲害，沒有叫消防員幫你破窗而進」，又笑稱「沒拿麥克風吊上去順便唱兩首？」。有留言則關注安全和私隱問題，「你的膽子真大」、「這個影片如果給CIDB（馬來西亞國家建築工業發展局）的人看到就大條（糟糕），沒有綁安全繩和戴安全頭盔」、「原來（陽台）沒鎖，下次人家不就知道怎樣進你的家？」，她回覆指將會搬家，所以無所謂。

（綜合）