居屋2023揀樓│再售180伙　首錄2宗撻訂涉啟悅苑、兆翠苑一房單位

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年3月14日更新】

「居屋2023」今日共售出180個單位，當中包括177個居屋單位及3個租置單位，元朗朗天苑賣出79伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出40伙，兆翠苑則賣出5伙。觀塘安達臣道3寶屋苑，今日合共賣出53伙，其中安楹苑15伙，安麗苑30伙，安樺苑8伙。

另外，根據房委會成交紀冊資料，「居屋2023」昨日（13日）1天內首錄得2宗撻訂個案，分別涉及啟德啟悅苑及屯門兆翠苑的一房單位，有關單位已於今日（14日）再次售出。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘5,720個。

【2024年3月13日更新】

「居屋2023」今日共售出175個單位，當中包括172個居屋單位及3個租置單位，元朗朗天苑賣出76伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出34伙，兆翠苑則賣出7伙。觀塘安達臣道3寶屋苑，今日合共賣出55伙，其中安楹苑22伙，安麗苑26伙，安樺苑7伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘5,895個。

【2024年3月12日更新】

「居屋2023」今日共售出151個單位，當中包括148個居屋單位及3個租置單位，元朗朗天苑賣出61伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出41伙，兆翠苑則賣出6伙。觀塘安達臣道3寶屋苑，今日合共賣出40伙，其中安楹苑20伙，安麗苑15伙，安樺苑5伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘6,070個。

【2024年3月11日更新】

「居屋2023」進入綠表及白表家庭申請者揀樓第2天，共售出175個單位，當中包括166個居屋單位及9個租置單位，其中元朗朗天苑最受歡迎，賣出69伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出36伙，兆翠苑則賣出3伙。

開售以來銷情吹淡風的觀塘安達臣道3寶屋苑，在熱門屋苑大單位售罄後有較多人選購，今日合共賣出58伙，其中安楹苑32伙，安麗苑19伙，安樺苑7伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘6,218個。

【2024年3月8日更新】

「居屋2023」今日起安排綠表及白表家庭申請者開始揀樓，共售出134個單位，當中包括131個居屋單位及3個租置單位。啟德啟悅苑僅剩開放式單位，今日賣出37伙；而屯門兆翠苑則賣出5伙，其中A座昨日尚餘4個一房單位今日全部賣出，成為首幢售罄的新居屋，而B座今日賣出1伙，則尚餘145個開放式單位。

另外，尚有數百個兩房單位的元朗朗天苑今日賣出54個單位，買家集中選購大單位；觀塘安達臣道安楹苑、安麗苑及安樺苑合共賣出35伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘6,384個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。