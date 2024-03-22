居屋2023揀樓│售197單位　啟德啟悅苑佔44伙　只餘14間開放式單位

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年3月22日更新】

「居屋2023」今日共售出197單位，當中包括192個居屋單位及5個租置單位，元朗朗天苑賣出76伙，該屋苑的兩房單位尚餘45；而屯門兆翠苑及啟德啟悅苑均只剩開放式單位，兆翠苑賣出6伙，啟悅苑則賣出44伙，該屋苑已賣出逾99%單位，只餘下14伙，相信很大機會下周售罄。另外，觀塘安達臣道3寶屋苑今日合共賣出66伙，其中安楹苑11伙，安麗苑24伙，安樺苑31伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘4,534個。

【2024年3月21日更新】

「居屋2023」今日共售出210單位，當中包括203個居屋單位及7個租置單位，元朗朗天苑賣出76伙，該屋苑的兩房單位尚餘45；而屯門兆翠苑及啟德啟悅苑均只剩開放式單位，兆翠苑賣出4伙，啟悅苑則賣出45伙，該屋苑已賣出逾97%單位，只餘下58伙，相信很大機會成為最快售罄的新居屋屋苑。另外，觀塘安達臣道3寶屋苑今日合共賣出78伙，其中安楹苑15伙，安麗苑41伙，安樺苑22伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘4,726個。

【2024年3月20日更新】

「居屋2023」今日共售出208單位，當中包括204個居屋單位及4個租置單位，元朗朗天苑賣出91伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出48伙，兆翠苑賣出8伙。觀塘安達臣道3寶屋苑今日合共賣出57伙，其中安楹苑16伙，安麗苑31伙，安樺苑10伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘4,929個。

【2024年3月19日更新】

「居屋2023」今日共售出221個單位，當中包括219個居屋單位及2個租置單位，元朗朗天苑賣出89伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出50伙，兆翠苑則賣出12伙。觀塘安達臣道3寶屋苑今日合共賣出68伙，其中安楹苑23伙，安麗苑36伙，安樺苑9伙。

另外，根據房委會成交紀冊資料，昨日（3月18日）安達臣道安麗苑C座一個456呎兩房單位被撻訂，該單位今日按照原價約360萬元再售出，撻訂者如果是綠表買家，損失5%訂金約18萬元，如是白表買家，則損失10%訂金約36萬元。。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘5,133個。

【2024年3月18日更新】

「居屋2023」今日共售出191個單位，當中包括183個居屋單位及8個租置單位，元朗朗天苑賣出75伙，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑均只剩開放式單位，啟悅苑賣出41伙，兆翠苑則賣出5伙。觀塘安達臣道3寶屋苑今日合共賣出62伙，其中安楹苑19伙，安麗苑28伙，安樺苑15伙。由於部份屋苑較大單位已售罄，故買家轉投安達臣道的新居屋，放3屋苑的銷情明顯有改善。

另外，根據房委會成交紀冊資料，「居屋2023」周一（18日）錄得第3宗撻訂個案，安達臣道安麗苑C座一個456呎兩房單位被撻訂，此前啟德啟悅苑及屯門兆翠苑各有1間一房單位被撻訂，其後於翌日再次售出。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘5,352個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。