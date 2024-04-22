居屋2023揀樓│售90單位　朗天苑佔27伙　安達臣道3寶屋苑共賣53伙

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年4月22日更新】

「居屋2023」今日共售出90居屋單位，由於所有綠表家庭申請者已完成選樓，餘下逾千個名額現由白表家庭優先選樓，今日售出的單位包括元朗朗天苑27伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出53伙，其中安楹苑30伙，安麗苑15伙，安樺苑18伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,897個。

【2024年4月19日更新】

「居屋2023」今日共售出91單位，當中包括89個居屋單位及2個租置單位，元朗朗天苑賣出34伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出55伙，其中安楹苑14伙，安麗苑21伙，安樺苑20伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄。

目前綠表家庭申請者所有100個號碼今日已完成選樓，而尚餘的1,068個名額將由白表家庭優先選樓，待所有家庭名額用盡，或者有關組別的所有申請者完成揀選樓後，當局才會安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,987個。

【2024年4月18日更新】

「居屋2023」今日共售出110單位，當中包括108個居屋單位及2個租置單位，元朗朗天苑賣出45伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出63伙，其中安楹苑15伙，安麗苑25伙，安樺苑23伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄。

另外，「居屋2023」的綠表家庭申請者所有100個號碼今日已完成選樓，該組別獲預留2,246個名額，今日（18日）完成選樓後尚餘1,068個；而白表家庭申者獲預留3,368個名額，今日剩餘108個，根據選樓安排，一旦綠表家庭名額有剩，將由白表家庭優先選樓，待所有家庭名額用盡，或者有關組別的所有申請者完成揀選樓後，當局才會安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘2,076個。

【2024年4月17日更新】

「居屋2023」今日共售出141單位，當中包括138個居屋單位及3個租置單位，元朗朗天苑賣出74伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出64伙，其中安楹苑22伙，安麗苑18伙，安樺苑24伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘2,184個。

【2024年4月16日更新】

「居屋2023」今日共售出156單位，當中包括149個居屋單位及7個租置單位，元朗朗天苑賣出72伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出76伙，其中安楹苑26伙，安麗苑24伙，安樺苑26伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，但兆翠苑其後再有1伙被撻訂，該單位今日再度售出。

另外，「居屋2023」再錄2宗撻訂，涉及租置單位，令累積撻訂單位增至9個，包括4個新居屋單位及5個租置單位。最新被撻訂的2個租置單位，分別是柴灣翠灣邨的376呎單位，以及香港仔利東邨的296呎單位，按過往一般做法，相關單位日內會重售。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘2,322個。

【2024年4月15日更新】

「居屋2023」今日共售出178個單位，當中包括173個居屋單位及5個租置單位，元朗朗天苑賣出92伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出81伙，其中安楹苑18伙，安麗苑41伙，安樺苑22伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，但兆翠苑其後再有1伙被撻訂。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘2,471個。

【2024年4月12日更新】

「居屋2023」今日共售出179個單位，當中包括176個居屋單位及3個租置單位，元朗朗天苑賣出96伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出80伙，其中安楹苑27伙，安麗苑38伙，安樺苑15伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，但兆翠苑其後再有1伙被撻訂，暫未有售出。

另外，「居屋2023」再錄2宗撻訂，累積撻訂單位增至7個，包括4個新居屋單位及3個租置單位。最新被撻訂的2個租置單位，分別是將軍澳翠林邨349呎單位及元朗朗屏邨355呎單位，按過往一般做法，相關單位日內會重售。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘2,644個。

【2024年4月11日更新】

「居屋2023」今日共售出215個單位，當中包括210個居屋單位及5個租置單位，元朗朗天苑賣出107伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出103伙，其中安楹苑41伙，安麗苑41伙，安樺苑21伙。

啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，但兆翠苑B座16樓1個297呎單位，於3月12日售出後，在剛滿月的今日（4月11日）被撻訂，一般會安排翌日重售。該單位售價為204萬1,700元，據了解撻訂買家為白表申請者，以一成首期計算，即損失204,170元。截至4月11日，「居屋2023」共錄得5宗撻訂，包括啟悅苑1宗、兆翠苑2宗、安麗苑1宗，另有觀塘翠屏邨1個租置單位亦被撻訂。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，連同今日撻訂單位，未發售單位尚餘2,820個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。