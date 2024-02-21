居屋2023揀樓│賣出138個單位　啟悅苑佔96伙　安達臣道3屋苑賣6伙

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

【2024年2月20日更新】

「居屋2023」今日合共售出138個單位，包括127個居屋單位及11個租置單位，重售單位馬鞍山錦駿苑僅餘2個單位未售出，今日沒有成交。

新屋苑當中，啟德啟悅苑再賣出92伙，元朗朗天苑賣出15伙，屯門兆翠苑賣出10伙，而觀塘安達臣道安楹苑、安麗苑及安樺苑合共賣出6伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘7,684個。

【2024年2月19日更新】

「居屋2023」今日合共售出128個單位，包括119個居屋單位及9個租置單位，重售單位馬鞍山錦駿苑僅餘2個單位未售出，今日沒有成交。

新屋苑當中，啟德啟悅苑再賣出78伙，元朗朗天苑則賣出23伙，屯門兆翠苑賣出10伙，而觀塘安達臣道安楹苑及安麗苑分別賣出6伙及2伙，安樺苑則「捧蛋」，該屋至今只賣出3個單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘7,807個。

【2024年2月16日更新】

「居屋2023」今日合共售出136個單位，包括129個居屋單位及7個租置單位，6個新居屋屋苑佔128伙，重售單位馬鞍山錦駿苑再賣1伙，目前僅餘2個單位未售出。

新屋苑當中，啟德啟悅苑最受歡迎，再賣出84伙，而元朗朗天苑則賣出25伙，屯門兆翠苑賣出13伙，而觀塘安達臣道安樺苑、安麗苑及安楹苑合共僅賣出6伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘7,926個。

【2024年2月15日更新】

「居屋2023」今日合共售出132個單位，包括123個居屋單位及9個租置單位，6個新居屋屋苑佔121伙，重售單位馬鞍山錦駿苑再賣2伙，61個重售單位當中，目前僅餘錦駿苑尚餘3個單位未售出。

新屋苑當中，啟德啟悅苑及屯門兆翠苑分別賣出89伙及15伙，兩個屋苑的兩房大單位均已售罄，而元朗朗天苑、觀塘安達臣道安樺苑及安楹苑合共賣出17伙，安麗苑則「捧蛋」，該屋至今只賣出2個單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,054個。

【2024年2月14日更新】

「居屋2023」於年初五情人節（2月14日）恢復揀樓，合共售出128個單位，包括118個居屋單位及10個租置單位，6個新居屋屋苑佔114伙，重售單位則再賣4伙，啟祥苑、愉德苑、裕雅苑均已售罄，僅錦駿苑尚餘5個單位。

新屋苑當中，啟德啟悅苑賣出80伙，兩幢大廈的兩房單位已全部售罄，而屯門兆翠苑賣出21伙，元朗朗天苑則賣出9伙，觀塘安達臣道安楹苑賣出4伙，而安麗苑、安樺苑今日無人揀選。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,175個。

【2024年2月9日更新】

大年三十（2月9日）合共售出98個單位，包括94個居屋單位及4個租置單位，6個新居屋屋苑佔85伙，重售單位則再賣9伙。新屋苑當中，啟德啟悅苑賣出62伙，屯門兆翠苑賣出12伙，元朗朗天苑則賣出9伙，惟觀塘安達臣道安楹苑及安麗苑各賣1伙，安樺苑今日無人揀選。因應農曆年假期，居屋揀樓程多於今天「收爐」，下周三，即2月14日年初五恢復揀樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,289個。

【2024年2月8日更新】

居屋2023今日合共售出135個單位，包括134個居屋單位及1個租置單位，6個新居屋屋苑佔129伙，重售單位則賣5伙。新屋苑當中，啟德啟悅苑賣出104伙，屯門兆翠苑賣出15伙，元朗朗天苑則賣出10伙，惟觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑均「捧蛋」

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,374個。

【2024年2月7日更新】

居屋2023今日合售出144個居屋單位，包括136個居屋單位及8個租置單位，其中131個單位來自未入伙的6個屋苑，另有5個來自重售單位，當中啟德啟悅苑賣出103間，另屯門兆翠苑亦有24間被揀選，而觀塘安達臣道安麗苑首次「開齋」，A座1個單位賣出。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,503個。

【2024年2月6日更新】

居屋2023今日合共售出133個單位，包括127個居屋單位及6個租置單位，其中啟德啟悅苑仍最受歡迎，再賣出95個單位，另兆翠苑、朗天苑、安楹苑、安樺苑及朗天苑共賣出29個單位，惟觀塘安達臣道安麗苑至今仍無人選購，另有3個重售單位被揀選，鑽石山啟翔苑只餘3個單位未售。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,634個。

【2024年2月5日更新】

居屋2023今日合共售出121個單位，當中包括117個居屋單位及4個租置單位，其中啟德啟悅苑再賣出84個單位，另兆翠苑、朗天苑、安楹苑、安樺苑及朗天苑共賣出25個單位，而踏入居屋揀樓第4天，觀塘安達臣道安麗苑仍無人選購，另有8個重售單位被揀選，當中鑽石山啟翔苑賣出3個單位，該屋苑只餘4個單位未售。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,758個。

【2024年2月2日更新】

居屋2023揀樓踏入第3天，合共售出119個單位，當中包括116個居屋單位及3個租置單位，其中啟德啟悅苑再賣出89個單位，另兆翠苑、朗天苑、安楹苑、安樺苑及朗天苑共賣出18個單位，而觀塘安達臣道安麗苑至今仍無人選購，另有9個重售單位被揀選，當中鑽石山啟翔苑賣出4個單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,867個。

【2024年2月1日更新】

居屋2023揀樓踏入第2天，合共售出111個單位，當中包括96個居屋單位及5個租置單位，其中啟德啟悅苑最受歡迎，共賣出76個單位，另兆翠苑、朗天苑、安楹苑、安樺苑及朗天苑共賣出23個單位，而觀塘安達臣道安麗苑則「未開齋」，另有7個重售單位被揀選，當中鑽石山啟翔苑賣出3個單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘8,974個。

【2024年1月31日更新】

居屋2023揀樓首天，合共售出91個單位，當中包括87個居屋單位及4個租置單位，其中啟德啟悅苑最受歡迎，共賣出73個單位，另兆翠苑及朗天苑分別賣出6個及2個單位，另有6個重售單位被揀選，當中包括鑽石山啟翔苑的大單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘9,073個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。