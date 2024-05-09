居屋2023│銷情緩慢　家庭申請者終配額用盡　單身人士快將揀樓

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年5月9日更新】

「居屋2023」銷情緩慢，白、綠表家庭申請者尚餘1配額今日用盡，買家選購安樺苑單位，下周將安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘900個。

【2024年5月8日更新】

「居屋2023」今日共售出30單位，包括元朗朗天苑8伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出22伙，其中安楹苑2伙，安麗苑7伙，安樺苑13伙。白、綠表家庭申請者早前只僅餘31個配額，預計近日將安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘901個。

【2024年5月7日更新】

「居屋2023」今日共售出75單位，包括元朗朗天苑24伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出51伙，其中安楹苑6伙，安麗苑16伙，安樺苑29伙。綠表家庭申請者早前已完成揀樓，尚餘的1,068個名額將由白表家庭優先選樓，現時配額僅餘31個，預計日內將會用盡，屆時將安排白、綠表的單身人士選樓。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘931個。

【2024年5月3日更新】

「居屋2023」今日共售出183單位，包括元朗朗天苑48伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出135伙，其中安楹苑28伙，安麗苑32伙，安樺苑75伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,006個。

【2024年4月29日更新】

「居屋2023」今日共售出140單位，包括元朗朗天苑36伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出104伙，其中安楹苑29伙，安麗苑40伙，安樺苑35伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,333個。

【2024年4月30日更新】

「居屋2023」今日共售出144單位，包括元朗朗天苑38伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出106伙，其中安楹苑26伙，安麗苑38伙，安樺苑42伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,189個。

【2024年4月29日更新】

「居屋2023」今日共售出140單位，包括元朗朗天苑36伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出104伙，其中安楹苑29伙，安麗苑40伙，安樺苑35伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,333個。

【2024年4月26日更新】

「居屋2023」今日共售出115居屋單位，包括元朗朗天苑26伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出88伙，其中安楹苑29伙，安麗苑29伙，安樺苑30伙。而啟德啟悅苑昨日（25日）錄得1宗撻訂個案，該個B座10樓的開放式單位今日再原價售出。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,473個。

【2024年4月25日更新】

「居屋2023」今日共售出129居屋單位，包括元朗朗天苑37伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出92伙，其中安楹苑20伙，安麗苑38伙，安樺苑34伙。

元朗朗天苑只剩開放式單位，而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，不過，啟悅今日錄得1宗撻訂個案，B座10樓1個開放式單位被撻訂，令「居屋2023」累計撻訂單位增至14個，包括6個新居屋單位及8個租置單位，按過往一般做法，相關撻訂單位日內會重售，而昨日撻訂的安麗苑兩房單位，今日已再度售出。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,588個。

【2024年4月24日更新】

「居屋2023」今日共售出109居屋單位，當中包括元朗朗天苑37伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出72伙，其中安楹苑22伙，安麗苑21伙，安樺苑29伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，而元朗朗天苑只剩開放式單位。

另外，「居屋2023」今日錄得2宗撻訂，分別1個新居屋單位及1個租置單位，其中安麗苑B座15樓1個456呎兩房單位，售價為334.9萬元，以綠表5%訂金計算，買家恐損失近16.8萬元。而粉嶺華明邨1個租置單位亦被撻訂。「居屋2023」目前累計撻訂單位增至13個，包括5個新居屋單位及8個租置單位，按過往一般做法，相關撻訂單位日內會重售。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,716個。

【2024年4月23日更新】

「居屋2023」今日共售出74居屋單位，當中包括73個居屋單位及1個租置單位，今日售出的單位包括元朗朗天苑17伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出56伙，其中安楹苑13伙，安麗苑20伙，安樺苑23伙。而啟德啟悅苑及屯門兆翠苑所有單位早前已售罄，而元朗朗天苑只剩開放式單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘1,824個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。