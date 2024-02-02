山姆/Costco新春大比併！賀年禮盒/營業時間/1種支付方法慳達$200

山姆／Costco新春大比併！農曆新年快將來臨，不少市民選擇北上辦年貨，當中深圳的2大倉儲式超市「山姆」及「Costco」更成為大家最愛的掃貨戰場，因貨品不但精緻大份，性價比高，而且大多數在香港也買不到！《香港01》記者便親身遊走深圳山姆及Costco，由賀年禮盒、裝飾到交通、便利程度等進行4大比併，還實試了一種慳得更多的支付方法，讓大家出發前擬定好選貨攻略，辦年貨時更得心應手！



山姆／Costco賀年禮盒大比併！（歐嘉樂攝）

山姆／Costco大比併【賀年食品】

山姆：包裝精美、多鮑參翅肚禮盒 Costco：堅果、酒選擇多 分量十足

賀年禮品，當然少不了糖果、堅果或鮑參翅肚等名貴禮盒，以記者觀察，2間超市的賀年禮品均各有特色。在山姆行一圈，記者目測已有逾百款的賀年食品，當中以糖果及海味的選擇最多，如麥維他（McVitie's） 的士兵新年禮罐醒目搶眼；Member's Mark海納百川乾海產禮盒扇形設計亦令人賞心悅目！此外，山姆的賀年禮盒包裝整體較為精美，禮盒不少加入了龍年元素、又加入大量紅／金元素，看上去喜慶十足！

山姆、Top 5 熱門賀年禮品▼▼▼

至於Costco，記者留意到進口貨佔的比例較多，整體包裝走美式簡約風格，沒有太多大紅大紫的元素，相比起山姆沒那麼花俏。然而，Costco的產品優勝在貨品分量十足，而且在堅果及酒類的選擇較山姆多，光是堅果禮盒選擇已逾50款，酒類更超過百多種，當中必買Kirkland Signature的去殼核桃仁，¥89.9／708g，超抵！四川名物水井坊井台，出名酒體層次豐富、甘柔香醇也值得入手！

Costco Top 5 熱門賀年禮品▼▼▼

此外，2大超市均有自家品牌，如山姆的Member's Mark就主打較矜貴的海味禮盒，可揀鮑參翅肚、山野奇珍菌菇、花膠阿膠糕等貨品，送禮夠大氣。Costco的Kirkland Signature則主打親民兼種類繁多的堅果食品，而且有不同種類選擇，又細分有鹽、無鹽、油炸、香烤等製法，關注健康的朋友不難找到心水產品。整體來說，2大超市產品各有優勝之處，豐儉由人，可視乎個人喜好選擇，這回合打和！

山姆／Costco比併2【賀年裝飾】

山姆：主攻賀年家品 Costco：較多新年主題公仔

辦年貨除了賀年食品外，當然少不了入手賀年裝飾，為家居增添喜慶氣氛！2大超市均設有新年飾品專櫃，山姆明顯較多賀年家品，整體設計可愛新穎，如巨型如意柿咕𠱸、各式不織布燈籠，以及年花盆栽等，驟眼望都有超過50多款，選擇多多，布置家居一流！Costco則較多對聯裝飾、財神主題公仔，還有新年主題寵物玩具等，感覺較為實際。

山姆熱門賀年裝飾▼▼▼

Costco熱門賀年裝飾▼▼▼

不知是否內地近年較傾向電子利是，記者走勻2大超市發現都沒太多利是封出售，即使有也只是很普通款式，總括而言，山姆或Costco也不是入手精美利是封的好去處！但山姆的新年專櫃較大，貨品選擇也較多，略比Costco優勝。

山姆／Costco比併3【交通便利】

山姆：分店較多、距口岸15分鐘車程 Costco：打的40分鐘到

今次記者由深圳福田口岸出發，前往最近的山姆會員商店福田分店，坐的士不過15分鐘（車費約¥15至¥30）；而位於龍華區Costco，坐的士則要40分鐘（車費約¥40至¥60），加上山姆在深圳有4間分店，整體交通上山姆較為方便！

山姆／Costco比併4【營業時間】

山姆：大除夕提早2小時關門 Costco：新年前1周早1小時營業、初一休息

山姆／Costco在農曆新年期間的營業時間有變，大家去掃貨就要注意，免得撲空！山姆深圳4間分店除了大除夕提早2小時關門，其餘時間不變。Costco則由2月3日至大除夕期間提早1小時營業，方便大家掃貨，認真體貼，這方面Costco較為優勝。不過要注意是Costco在大年初一休息，初二恢復正常營業。

深圳山姆會員商店

營業時間：2月9日（大除夕）9:00-20:00；其餘時間正常營業9:00-22:00

深圳地址及交通：

（前海店）深圳南山區怡海大道5246號

交通：地鐵1號線至鯉魚門站A出口

（龍崗店）深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1、B2

交通：地鐵3號線至大運站12號出口

（壹成中心店）深圳市龍華區龍華街道梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號舖

交通：地鐵6號線上芬站D出口，轉乘B886年巴士到壹成中心一區公車首末站

（福田店）深圳市福田區僑香路與農林路交界東南的深國投商業中心一層二層與負一層

交通：地鐵2號線僑香站A出口



深圳Costco開市客

營業時間：2月3-8日 8:00-21:00；2月9日 大除夕 8:00-17:00；2月10日年初一休息；2月11日 年初二起恢復正常營業 9:00-21:00

地址︰深圳市龍華區民達路68號

交通：

~地鐵4/6號線至紅山站，轉乘H541A、H541B免費直達巴士路線

~福田口岸乘免費「龍華文旅專線」A線至「龍塘新村西」站點，步行5分鐘即達。不過專線只是周末及假日開行，農曆年間如常服務，至2月25日止

~乘的士由福田口岸直達深圳Costco，交通時間約40分鐘，車費約¥40-¥60



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