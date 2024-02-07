男子站地鐵女性車廂連接通道　遭女乘客要求離開　原因是想盡孝？

不少國家的地鐵均設有女性車廂，以防止她們遭「痴漢」騷擾。馬來西亞近日流傳1條影片，顯示1名身型魁梧的男乘客站在女性專用車廂連接通道，但被2名女乘客要求離開，但他被指嬉皮笑臉解釋未算進入女性車廂；2名女乘客和其他人討論男子行為，對方聽到後進入車廂，當面解釋他站在通道陪伴病母，女乘客反駁對方可以留在一般車廂陪伴母親。網民紛紛留言討論，「2母子都應該留在一般車廂，以免有男性進入女性專用車廂」、「不知男子言論是否屬實」、「如果陪伴病母，但一般車廂無位，是否可以酌情處理呢？」。



女乘客要求男子離開女性車廂，其中1名男乘客站在連接一般車廂和女性專用車廂的通道，他被形容以譏笑形式解釋自己不算違規。（TikTok影片截圖）

涉事影片被上載至TikTok，引來當地傳媒訪問，其中1名涉事女乘客接受訪問時表示，過往見過男性坐在女性專用車廂，日前和女性友人乘搭地鐵回家，當時她們坐在女性專用車廂，再次發現有數名男子坐在車廂內，於是決定上前勸喻他們離開，同時拍片保護自己。

但其中1名男乘客站在連接一般車廂和女性專用車廂通道，男子被形容以譏笑形式解釋自己不算違規，由於他身型魁梧，女乘客不敢再反駁，於是默默返回女性車廂離開，和友人商討，附近另1名女乘客聽見對話內容，加入討論分享類似經歷。

一眾女乘客討論男性進入女性車廂，該名男子聽到後進入女性車廂向她們解釋要陪伴病母，所以才會站在通道，批評她們缺乏常識和尊重。（TikTok影片截圖）

當該名男子聽見她們的討論內容時，進入女性車廂向她們解釋要陪伴病母，站在通道批評她們缺乏常識和尊重，但其中1名女乘客反指，他可以照樣留在一般車廂陪伴母親，最後男子一邊離開，一邊指罵。片中未見男子母親。

網民紛紛留言討論，「2母子都應該留在一般車廂，以免有男性進入女性專用車廂」、「不知男子言論是否屬實」、「病母留在女性車廂，兒子則在一般車廂，兩者沒有衝突」。但亦有人稱「如果陪伴病母，但一般車廂無位，是否可以酌情處理呢？」、「原來盡孝都要看地方？」。

（綜合）