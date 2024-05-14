公屋｜6人家庭2次皆獲派天水圍邨　人母緊張學校質素　網民齊讚好

選擇公屋單位除了考慮交通便利等因素外，家長為了孩子着想，更會注重屋邨附近學校的質素。有女網民在小紅書表示，以6人家庭首派天水圍天逸邨一大廈的1樓3房單位，惟因有機會對着垃圾房，所以拒絕安排；2派則是天水圍天恒邨恒健樓，不知道附近小學質素如何，其他網民表示，「我女兒就在樓下的小學上學，也算是熱門小學，直升隔離間中學」、「幾好啊，附近幾間小學都可以啊我都想派到，小朋友係附近返學」。



樓主首派天水圍天逸邨一大廈的1樓1個3房單位，因有機會對住垃圾房，所以拒絕安排。（小紅書圖片）

樓主先後在小紅書交代獲派公屋情況，第1則帖文中，樓主以6人家庭輪候公屋，去年11月底獲派天水圍天逸邨一大廈1樓的3房單位，月租3,211元，因可能對住垃圾房，所以等候2派。樓主在第2則帖文表示，最近同樣獲派天水圍區，今次是天恒邨單位，租金3,255元，總覺得好遠，「不知道附近小學學校那些比較好，配套如何？」，她亦擔心即使今次拒絕，「3派好大機會都是天水圍」。

多名網民表示天恒邨環境不俗，「我女兒就在樓下的小學上學，也算是熱門小學，直升隔離間中學」、「我都同我仔報嗰間小學」、「幾好啊，附近幾間小學都可以啊我都想派到，小朋友係附近返學」、「天恆方便」。

（小紅書）