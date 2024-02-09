找續騙案？荃灣海味店疑收$500當$100　事主想看CCTV　店家竟稱…

付款要留神！近日有女網民聲稱在荃灣某海味店購物時疑遇上找續騙案，指付款時給了店家1張500元紙幣，惟店家堅稱只收到100元。她提出查看閉路電視找出真相，店家則要求她稍後人流較少時返回店內再提供，但當她返回後，店員卻表示近日店內閉路電視均沒有運作，因此沒有拍下片段。樓主最終報警卻因無監控片段無法處理，只能「硬食」。



有女網民在荃灣某海味店購物時疑遇上找續騙案，稱付款時給了店家1張500元紙幣，惟店家堅稱只收到100元。（GettyImages）

該網民在Facebook群組「我們都是石籬邨長大的」發帖，指日前下午4時左右，於荃灣某海味店購物疑似遇上找續騙案，並稱「懷疑有被騙嘅不愉快經歷」。她表示，當日「一心想打散$500先去街市」，因此往街市前先到海味店購物，並於付款時給了1張500元紙幣，惟結帳時收銀員說了句「收$100」，她並未為意，到找續時才察覺異常，「跟住我即刻望過去話畀咗$500，但店員堅持係$100」。店員更展示收銀膠兜，最上面只有1張100元紙幣，下方則有1疊500元紙幣，並表示「嗰$100『仲放喺』最上面」。

樓主堅稱支付了500元紙幣，雙方爭持不下，之後樓主為求真相，提出要翻看閉路電視，但店家指當時店內太多顧客，叫樓主於下午5點再返回店內看監控影片。然而，當樓主於5點返回店內後，店員卻表示「呢幾日錄唔到閉路電視」。樓主最終報警，惟因店內沒有閉路電視片段，因此警員也無法處理，樓主自嘆慘要「硬食」。

店員表示近日來店內閉路電視均沒有運作，因此沒有拍下片段。（GettyImages）

樓主氣憤難平，列出3點不滿，首先是認為以該海味舖的規模不可能容許店內閉路電視沒有運作，「佢哋知道無錄仲話冇乜所謂，話平時都冇需要睇」；其次是不滿其他沒有看到收錢經過的店員指責是她的問題，「1個話『收完緊係放喺面』，另1個又話『叫咗$100就係收$100，唔會呃你喎』」。樓主稱，曾遇過其他店舖找續騙案，對方刻意將她的鈔票攝到下方，所幸當時樓主與店員理論成功故並無損失，至今次樓主自覺「太蠢」，「應該一早叫佢即刻睇閉路電視，等佢冇機會刪除，而銀紙可能仲有指紋」。

其三，樓主表示曾懷疑過會否是自己記錯，但店家行為、對話、無閉路電視片段等做法均讓她懷疑遇上騙案，想看監控找出真相又不果，「最嬲係無閉路電視還原真相，一句唔好意思都冇」。她又指，發帖是希望「提醒下呢到啲街坊，大家買嘢真係小心啲，買貴嘢可以嘅話就陪同老人家買」。

事件引起網民關注，不少人都相信樓主說法，質疑店家「不誠實」，「咁唔係叫態度差了，係騙局呀」、「這樣不老實的經營手法認真要小心，以免誤墮陷阱」。亦有人建議以後購物時要自己說出付款銀碼，「大大聲叫『收500』」。也有人認為雙方各說各話，難分對錯，不宜「跟車太貼」。

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