妻發訊「套沒戴好都流光」　綠帽夫發現崩潰　奸夫拜託︰幫我道歉

出軌已經過份，沒有做足安全措施更加離譜。台灣1名男子相約人妻到汽車旅館2度激戰，人妻事後向奸夫發送訊息，抱怨對方「剛剛套子（避孕套）沒戴好，被擠到最裏面去了，拿出來精液都流光了」。奸夫立即道歉，豈料綠帽夫發現這番情慾對話，頓時大發雷霆，人妻立即通知奸夫，對方勞煩人妻「幫我跟他道歉啦」，變相火上加油，綠帽夫索償50萬台幣（約12.7萬港元），最終法官判處賠償26萬台幣（約6.6萬港元）。



人妻驚覺奸夫沒有戴好避孕套，懷孕風險大增。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，案件發生在新北，林姓綠帽男供稱，和妻子2016年結婚，育有2子，但妻子不敵「7年之癢」，2023年和1名潘姓男子出軌，甚至沒有做好避孕措施，即使林男揭穿這段不倫戀，潘男甚至厚臉皮要求妻子代他道歉，但事後仍然一而再、再而三約炮。

法官翻查人妻和奸夫的鹹濕對話，當中人妻提及「你剛剛套子沒戴好，被擠到最裏面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，奸夫詢問「那怎麼辦，要吃事後（藥）嗎？」、「對不起啦，下次會戴好。」，翌日人妻傳送1張避孕藥的照片。

綠帽夫見到對話後大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

隨後人妻再度向潘男發出短訊，告知丈夫已經知道2人關係，潘男竟然回應「幫我跟他道歉啦」，隨後又稱「那我以後用我自己帶的保險套呢，應該就沒問題了」，似乎暗示汽車旅館提供的避孕套不合用，繼而再度提出約炮，「其實我蠻想跟妳固定的，妳覺得怎麼樣？」。

法官裁定2人發生關係，而且避孕措施失效，潘男的確破壞林男婚姻，雖然林男索償50萬台幣（約12.7萬港元），但法官考慮到潘男月入約5萬台幣（約1.3萬元），裁定潘男賠償26萬台幣（約6.6萬港元），案件可以上訴。

（綜合）