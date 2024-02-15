小紅書女首來港行旺角　遇大媽操雙語索錢好心咁做　網民：騙人的

不時有港人反映遇到「借錢黨」操普通話索錢，最近情況竟然掉轉。1名女子在小紅書表示，自己首次訪港，其間行經旺角，遇到1名陌生中年女子說了一堆廣東話，但內地女不懂得意思，中年女改用普通話聲稱「一天沒吃東西」，希望索取20元搭車離開。女子好心去超市購買麵包和遞上20元給她，對方致謝離開，但沒有乘搭任何交通工具，網民紛紛指出「這是騙人的」、「老千」、「下次直接說給她報警喔」。



樓主沒有明言，相信是圖中身穿桃紅長袖褸的女子向她索錢。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，自己第1次前往香港，其間經過旺角，有1位打扮整潔的中年婦人走近，向樓主說廣東話，但樓主聽不懂，操普通話表示不明白其意思，中年女於是用普通話說「可不可以跟你要20塊錢坐車，一天沒吃東西」，樓主詢問「您出門怎麼不帶錢，是不是錢丟了？」，中年女稱是。

樓主當時沒有零錢，於是到超市買了麵包，連同20元一併遞給她，中年女致謝離開，未見乘搭任何交通工具。

樓主指「不知道真的假的」，多名網民指出「這是騙人的」、「老千」、「下次直接說給她報警喔」、「假的，問了你，你可以轉一圈回來，她一直在問不同人」，樓主慨嘆「第1次來香港不懂，以為香港人都很高端沒有騙人、「以為是做了善事」。

（小紅書）