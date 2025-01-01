22歲女教師與15歲學生車震性交　反遭勒索掩口費　後續一拍兩散

到頭來一拍兩散？俄羅斯22歲數學女教師，去年叫1名15歲的男學生去她家，師生在屋內發生性關係後，再去到私家車後座「車震」，結果男學生和她約會時，竟勒索100萬盧布「掩口費」。女教師其後與男學生母親協商後獲「減價」，並同意可分期付款，但數月下來她的工資已難以應付下去，決定去警局自首。女教師交代被敲詐勒索後即時被捕，被控以「引誘未成年人」及「墮落行為」等罪，將面臨最高3年刑期。



女教師和男學生在家中性交後，2人再到私家車後座性交。（示意圖／資料圖片）

22歲女教師色誘15歲男學生

俄羅斯Telegram 頻道「Shot」今年初披露1宗引誘未成年少男性交反遭勒索事件，22歲數女教師Svetlana K.在俄羅斯西部奔薩市（Penza）任教，去年她邀請15歲男學生上門，其間她色誘對方，師生在屋內性交後，再於私家車後座「續戰」。

師生其後再度約會，男學生竟向她勒索100萬盧布「掩口費」，聲稱沒錢就會叫父母報案。女教師指，她和男學生母親協商後，雙方同意將金額降到25萬盧布，可分期付款，她已經連續付錢數個月。

女教師無力付款決自首

不過，女教師對於持續被勒索感厭倦，而其工資無法繼續支付分期款額，只好選擇自首，到警局作聲明指自己被敲詐勒索，同時交代了事件所有細節，且承認和未成年學生性交的事實。

警方馬上將她拘捕，她被控「引誘未成年人」及「墮落行為」等罪，已被落案起訴，最高面臨3年刑期。執法人員亦同時開始調查學生勒索案件。

（綜合）