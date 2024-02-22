奉子成婚卻流產！父母花光$22萬禮金憂被退婚　女生1句捱轟不要臉

紙包不到火！台灣有女生日前無助發文，指男友家因為她懷孕才准許兩人結婚，對方亦已向她家給予逾廿萬港元禮金，不過父母卻當作外遊使費，亦已用得所剩無幾。但最令樓主煩惱的是，她不幸流產，不知該如何跟男友以及對方父母坦白。然而擔心被揭穿下，她居然打算先登記結婚，待繳付房子訂金才坦白。

網民看後批評樓主不要臉，又指責樓主父母揮霍無度，「我聽過都是聘金給女兒當備用金，還真沒聽過自己花掉」。亦有網民質疑樓主為了利益才不願告知真相，「這樣如果被男方告，也是妳的問題」。



台灣有女生奉子成婚卻不幸流產，惟禮金已被父母揮霍，擔心被退婚欲做1事惹議。（示意圖／資料圖片）

該女子在匿名公社以「如果不小心流產了，該怎麼跟大家坦白？」為題發帖，表示男友以及其父母是因為她懷孕才答應結婚，並已給予她家88萬新台幣（約22萬港元）禮金，不過禮金卻被她父母當作農曆新年出遊期間使費，亦已用到所剩無幾。

最令樓主困擾的是，婚宴餐廳早已訂好、喜帖已全部派出、她亦已辭去工作，連男友也請好婚假，擔心若她現在說出自己已流產實話，男友會反悔不娶她，所以打算先登記結婚，房子下訂後再跟對方坦白。不過由於男友現時人在外地，待他4月回台時辦婚禮，樓主理應懷孕6個月，孕肚照情況應該挺顯眼，加上男友母親最近很積極要陪她去產檢，但現在已流產，擔憂對方知道實情後會「死定」，故求助他人「如果被揭穿怎麼辦？」。

樓主憂說實話會被退婚，打算先登記結婚，繳付房子訂金再跟對方坦白惹來批評。（示意圖／Gettyimage）

網民都批評樓主父母揮霍無度，「最好有人父母一拿到彩禮就馬上霍掉，這樣的親家我看也只是利用女兒來謀財」、「我聽過都是聘金給女兒當備用金，還真沒聽過自己花掉」、「如果你家連這88萬都還不出來，那不可能拿到就花光，肯定是留着用；如果很有錢，一趟旅遊捨得花88萬，那從自己存款拿出來還也是應該的，說穿了就是不想還」，亦質疑樓主隱瞞事實或有私心，「『我有想過先登記結婚，房子下訂完再跟他坦白』就已經透露出心裏真正想要的是啥？東西（房子）還沒得到怎能不結婚，得到了就算要離了，還能分一半」。

有留言則奉勸樓主坦白從寬，「實話實說會比較好喔」、「坦白阿！然後再去工作把錢賺回來還阿」、「越晚說會覺得妳騙人」、「這樣如果被男方告，也是妳的問題」、「不要為了一個謊言又要用另一個謊言去圓，最壞的打算就是聘金想辦法還回去，如果你男友只因為流產要取消婚約，那這段感情真的很沒意義」。

有人好奇詢問流產原因，樓主及後自爆1月時閨密在夜店替她舉辦「單身趴（派對）」，隔天就大出血，去醫院檢查便發現已流產。網民更是怒火難平，斥責她為準人母，居然不會保護自己孩子。面對網民抨擊，樓主委屈指寶寶沒了她也很難過，亦無法阻止父母使用禮金，又辯稱男友過年沒回台灣，所以才沒機會坦白。

（匿名公社）