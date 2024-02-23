夫妻鬧離婚！要求分埋2名兒子共$28萬利市錢　法院駁回最終判畀…

未成年人收到利市後交由父母保管是常見事，但財產權誰屬呢？近日重慶市人民法院審理了1宗離婚訴訟，1對夫婦結婚10多年，育有2名10歲及12歲的兒子，夫妻終因教育理念差異而離婚收場，惟其中一方竟提出分割夫妻財產及兒子們約26萬餘元（約28,700港元）的存款，該款項實由其他親戚贈予孩子們的壓歲錢（長輩給予的利市錢）。最終法院裁定離婚後分配的應是夫妻共同財產，而兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份，故決定駁回分割兒子壓歲錢的訴訟請求，指2人無權隨意處理未成年被監護者的財產。



重慶市1對夫婦向法院起訴離婚，其中一方要求分割夫妻共同財產及兩名兒子名下的銀行存款。（示意圖／GettyImages）

綜合內媒報道，2月20日，重慶市江北區人民法院公布了1宗離婚訴訟案例，當事人蔡某與王某因離婚事宜對簿公堂。蔡某與王某於2006年朋友婚禮上認識，之後相戀，於2007年登記結婚，並於2012年及2014年先後誕下長子蔡某甲（化名）及次子蔡某乙（化名）。婚姻初期，蔡某與王某感情融洽，可惜漸因兒子們的教育問題出現分歧，並因觀念不同多次發生爭執。

2020年初，蔡某與王某再度因教育方式和觀念差異爆發激烈爭執，王某於爭執後帶上長子蔡某甲及次子蔡某乙離開與蔡某的共同住所，返回父母家中。此後，王某、蔡某甲和蔡某乙一直在王某的父母家中居住。同年4月及7月，王某與蔡某分別起訴離婚，但均被法院駁回。

在分居400多天後，蔡某再次向法院起訴離婚，並要求與王某分割夫妻共同財產及２名兒子名下的銀行存款，該項存款實為蔡某甲與蔡某乙成長過程時收受他人贈予所得，共計26萬餘元（約28,700港元）。法院認為蔡某與王某感情經已徹底破裂，婚姻確實無法再維持，故支持離婚訴訟。

法院認為離婚案件分割的應是夫妻共同財產，兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份，故此決定駁回蔡某提出分割兒子財產的訴訟請求。（示意圖／GettyImages）

近日江北區法院審理該案，裁定蔡某與王某平均分配夫妻共同財產，惟反對蔡某提出分割蔡某甲、蔡某乙名下存款的請求。該筆存款是長輩對晚輩基於親屬關係贈予財產，雖然蔡某甲、蔡某乙二人在接受贈與時不具完全民事行為能力，但為保障未成年人財產權，就算接受贈與時是在未滿8周歲的無民事行為能力階段，該財產屬於未成年人本人——即蔡某甲、蔡某乙——的結果也不會改變。

而蔡某、王某雖作為蔡某甲、蔡某乙的監護人，也無權隨意處理未成年被監護者的財產。離婚案件分割的應是夫妻共同財產，兒子們的壓歲錢不屬於夫妻共同財產的一部份。故此，法院認為蔡某在訴訟中要求分割未成年孩子名下存款的要求屬「沒有法律依據」，決定駁回該訴訟請求。

有內媒報道指，父母代為處理未成年子女的壓歲錢是常見的社會現象，不過壓歲錢歸屬問題其實受到《民法典》規範。據《民法典》相關規定，孩子接收壓歲錢被視為「純獲利益」的民事法律行為，故壓歲錢一般屬於孩子所有。過往亦有監護人未經孩子同意動用其壓歲錢，而被孩子透過法律途徑追討的案例。

（綜合）