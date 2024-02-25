海港城名店試唇彩有次數限制　內地女斥歧視：不開心　掀網民爭議

女生購買化妝品前都需要先試用了解是否適合自己，不過有內地女近日到香港旅遊經歷不愉快事件，稱在尖沙咀海港城1間化妝品名店試用唇彩時，被店員告知只能免費試用品3支，她質疑被歧視，指出買化妝品多年，第1次聽說此規定，直言「這個牌子不會再看！」。



有內地女近日到香港旅遊經歷不愉快事件，稱在尖沙咀海港城1間化妝品名店試用唇彩時，被店員告知只能免費試用品3支，她有感遭到歧視。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「被歧視 不開心 海港城」為題發文表示，近日來港旅遊，於尖沙咀海港城逛街，進了1間化妝品名店試用唇彩，她試用2支後不喜歡，正當拿起第3支時，被店員告知只能免費試用3支。她深感詫異，指出「買這麼多年化妝品，第1次聽說這個規定（限試用3支唇膏），真長見識！」。她不屑與店員理論，「啥都不想說，轉身走了」，轉去對面另1化妝品名店試用。

帖文惹起網民熱議，有人分享逛同一間化妝品店時有同樣感受，「態度巨差」、「櫃檯的櫃姐眼睛長在頭頂上啊，跟她說話也愛答不理的」、「N年前我在海港城也遭遇過，那時店裏一個客人都沒有，我問：你好請問有沒有xxx色號，我要直接買。店員語氣超差，頭都不抬說：我不知道那個色號，你自己去那邊找啦！」。

內地女指出，「買這麼多年化妝品，第一次聽說這個規定（限試用3支唇膏），真長見識！」。（示意圖/GettyImages）

有人認為這種情況只屬於店員個人服務態度差，並非歧視，又指出香港本地人也難免被服務業人員「西臉」，「這就變成歧視了嗎……果然香港澳門的帖標題不帶歧視是不成立的」、「內地有些櫃姐態度也很差，而且我不懂爲啥只能試用3根就是歧視啊」、「這不叫歧視，是服務差，香港出了名，對內地遊客已經算好，對本地人可能更差」、「覺得hk零售服務無差別待遇，都是冷臉」。

有網民建議樓主若感不快，可當場質問或投訴，「下次碰到這樣的，你就問她規定誰設的？」、「直接找店長投訴或者去服務檯投訴，現在寫郵件給他們公司投訴也不晚！」。