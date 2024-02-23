內地男與通緝犯姓名拼音、出生日期一樣　2度來港被帶走　後續是…

不少人同名同姓，但連出生日期和名字拼音都一樣，就的確非常巧合。1名人妻在小紅書大呻，去年和丈夫來港，即被海關帶走。她最初以為是例行檢查，豈料丈夫的姓名拼音和出生日期和1名通緝犯相同，人夫竟被當成嫌疑犯看待，輾轉前往3間警署。警員表示知道人夫並非嫌疑犯，但都要例行調查，「最後還頂着個嫌疑人的身份交了保釋金才出來」。過了3個月後，警方聯絡到內地公安，確認人夫並非通緝犯，通知他來港銷案，過境時再被海關扣留至少1小時。網民笑言有同樣經歷：「如果是名字的問題，能不能以此理由去改名字？」



樓主等了1小時，未知丈夫何時才能離開。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，去年11月和丈夫來港，「一過海關我老公被工作人員帶走關小黑屋」，本來以為只是例行檢查，但原來丈夫和1名通緝犯的姓名拼音和出生日期完全相同，因而被當成疑犯帶去警署。而且她們1日內連走3間警署包括油麻地分區警署，警員經初步調查後，相信樓主丈夫並非該名通緝犯，但都要得例行調查，最後以疑犯身份交了保釋金才暫准獲釋，至於涉及什麼案件則不能交代。

樓主正常來港，獲准逗留至本月28日。（小紅書圖片）

樓主表示，老公在等候時因為太餓，吃了「巨難吃」的飯盒，「餓的不行了要盒飯，阿sir都說難吃哈哈哈哈」。她指警方不透露案情資料，但應該是較重大的案件，「負責辦理的是警察總署的重案組」，而香港警方這邊掌握的疑犯資料沒有中文姓名，「只有拼音，又是同出生日期」。

約3個月後，香港警方聯絡內地公安，確認樓主丈夫並非該名通緝犯，於是通知對方來港銷案，但因疑犯仍未落網，故其資料不會被系統消除，「所以只要過關海關就會自動報警提示」。2人抽空來港，豈料「一過海關，我老公又被帶走了」，樓主等了1小時，未知丈夫何時才能離開，又有誰能還他清白，形容「大無語，太離譜了！」，樓主丈夫指，因為過關時很多人被關入小黑屋，「我老公說大家在裏面排隊等叫」，目前當局已退還了保釋金，但未透露過程花了多少時間。

多名網民笑言有同樣經歷，「我從2歲開始就常被帶進小黑屋，大概是因為跟在逃罪犯同名，不過進去核實一下身份就放出來了」、「我之前也是…最近沒有了，估計那人被抓到了吧」，更有人指「如果是名字的問題，能不能以此理由去改名字？不然真的是太煩了」。

（小紅書）