荃灣酒樓$1000瀨尿蝦「好霉」？食客：食到懷疑人生　老闆竟咁講…

不少港人愛到酒樓聚餐，近日有網民與家人到荃灣某酒樓吃海鮮時遇上不快事。她表示當日想帶父母「食好嘢」，花2,000元到酒樓食飯，當中最貴是1碟索價1,000元的椒鹽瀨尿蝦，大約800多元1斤，然而味道不佳，「啲肉霉嘅」。當他們向酒樓反應海鮮不新鮮時，老闆竟解釋「啲蝦肉霉，咁揀蒸好過炒」，令她憤而發帖狠斥「X噏當秘笈」。

有女生與家人於荃灣某酒樓吃海鮮，當中1碟索價1,000元的椒鹽瀨尿蝦「啲肉霉嘅」。（FB圖片）

該名女生在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖抱怨，稱日前與男友打算「帶父母食好嘢，貴啲都冇所謂」，於是一行4人到荃灣某酒樓食飯。席間點了數個菜式共計2,000元，菜式包括椒鹽瀨尿蝦、滷水拼盤、辣酒煮花螺、椒鹽九肚魚、小炒王、蒜蓉粉絲蒸扇貝，當中最貴的是瀨尿蝦，一碟索價1,000元，除開約800多元1斤。

樓主指大部份菜式都「幾好食」，但就認為「食小菜穩陣過食貴價海鮮，海鮮唔平，質素又冇保障」。她表示挑選海鮮時有「望住亦叫住佢揀啲生猛嘅」，本來亦最期待品嚐瀨尿蝦，不過食完後卻覺得非常失望，認為瀨尿蝦口感不佳，稱「最期待嗰碟竟然係最難食！啲肉霉嘅、冇鮮甜味，愈食愈懷疑人生」。

他們結帳時向店員反應投訴海鮮不新鮮，卻遭到冷待。事後她表示，酒樓老闆曾向他男友解釋「啲蝦肉霉，咁揀蒸好過炒」。她對老闆解釋嗤之以鼻，「啲蝦肉霉關蒸定炒咩事？擺到明X噏當秘笈」。

樓主指挑選海鮮時有「望住」，亦特意叮囑職員「揀啲生猛嘅」。（示意圖，資料圖片）

事件引起網民熱議，有網民看完樓主拍攝的瀨尿蝦照片後，懷疑瀨尿蝦並不新鮮，甚或質疑有魚目混珠之嫌，「睇個樣呢隻蝦落鑊之前已經『圓寂』（死）咗一段時間，應該要退返俾佢」、「換左死蝦畀你？」、「瀨尿蝦一唔新鮮就會霉」、「如果咁貴價錢，畀隻死蝦我，一定唔會畀錢」。

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