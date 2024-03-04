鬼壓床？大學生租屋「俾鬼砸」後續更崩潰　1原因難搬：每天唸經

每晚唸經都無用？台灣有男大學生在網上發文，稱因為抽不到大學宿舍而在學校附近租了較便宜的單位，惟最近經常出現「鬼壓床」（即「俾鬼砸」），甚至「夢到男生上吊」，即使急急去找廟宇師傅「收驚」都無用。他大呻自己來自單親窮困家庭，租樓時已付大筆押金，住不滿1年就無法取回，「只能每天去廟裏面去唸經」。有網民提議他查一下自己是否租到凶宅，如簽約時房東沒告知，他仍有機會討回押金。



「鬼壓床」醫學上的學名被稱為「睡眠癱瘓」或「睡眠麻痺」，大多因為睡眠質素差及睡眠不足引致，好發於仰睡、青少年及年輕成年族群，更可能會大腦仍處於夢境而產生幻覺。



男大生租屋居住，最近常常出現「鬼壓床」，懷疑租屋處「鬧鬼」。（示意圖／Getty Images）

該男大生在討論區「Zuvio」發文，稱「租屋遇到鬧鬼房又簽了合約」，他沒有抽到學校宿舍故要出去租屋住，由於沒什麼錢故只租到學校附近租金較為便宜的地方，「當然環境比較沒那麼好，租進去後我先給一筆大大的押金」，他來自比較窮的單親家庭，目前生活很困苦。

進入正題，樓主搬進去一段時間後，現在幾乎每晚都會「鬼壓床」，大呻「幾乎都被鬼壓床就算了，還會夢到有個男生上吊，然後會自己解開繩子來抓我」。樓主事後去「收驚」，寺廟的師傅告知其租住處可能有「不乾淨的東西」。

男大生還看到其他「靈異畫面」，現在天天都要唸經。（示意圖／Getty Images）

雖然很想搬走，但樓主指真的沒辦法，因為未住滿1年押金會收不回來，「我沒有錢了但又不想跟鬼住」，每晚被「糾纏」也快把他逼瘋。明明去了收驚但沒什麼效果，「只能每天去廟裏面去唸經」，仍感到快受不了，正考慮是放棄押金還是有什麼辦法。

網民認為其經歷「好可怕」，提議先去翻查租屋處是否凶宅，如果簽約時業主沒有告知，他仍有機會取回押金，「這個必須要房東退錢」。部份人提醒樓主要認真考慮「是要跟自己過不去還是跟錢過不去」，如已嚴重影響生活，可以問一下租屋的同學有沒有地方暫住，或者將情況告知學校宿舍老師，看有沒有空房間。

鬼壓床問題好發於仰睡、青少年及年輕成年族群。（示意圖／Getty Images）

鬼壓床｜意識清醒但全身無法動彈、易有幻覺？5種人最容易被鬼壓

網傳不少「靈異事件」涉及鬼壓床，醫學上的學名被稱為「睡眠癱瘓」或「睡眠麻痺」（Sleep paralysis），即在睡眠的快速眼動期出現睡中異常，患者身體處於睡眠狀態，但意識卻已清醒的現象。

由於人處於睡眠狀態，負責傳遞感覺訊號的丘腦會阻隔訊息傳送至皮質區，使中樞神經系統無法與周圍神經系統產生連結，身體許多感官能力及肌肉張力降到最低。鬼壓床除了會令身體無法動彈，還可能因大腦處於夢境中而產生幻覺。鬼壓床問題大多由睡眠質疑差及睡眠不足引致，好發於仰睡、青少年及年輕成年族群。

（綜合）