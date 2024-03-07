女大學生坐高鐵　頭靠陌生男肩膀睡足全程　「超甜後續」閃爆網民

高鐵上碰着她？內地1名男生日前乘坐高鐵時，旁邊女乘客睡着了並把他的膊頭當成枕頭用。男生想去廁所又不好意思叫醒她，最終女生睡足全程。男生拍下影片上傳到社交平台自娛，沒想到影片引起網民熱議，更引發「超甜」後續。因為涉事女生亦從網上看到該片段，並加了男生好友。兩人就這樣在網上聊起來，之後男生更因一事送花給對方，並且相約見面食飯，令網民高呼「坐高鐵送姻緣」、「緣份啊」。



內地1名男生日前乘坐高鐵時，旁邊女乘客睡着了並把他的膊頭當成枕頭用，睡足全程。（抖音影片截圖）

綜合內地媒體報道，內地1名張姓男子日前在社交平台抖音發帖，稱於2月27日乘坐從上海開往成都的G3284高鐵列車，當時坐他旁邊的女生剛上車不久就靠在他肩膀上睡着了。他坐車途中想去洗手間，但又不好意思叫醒對方，結果忍了一路，之後他拍下女生頭挨着他肩膀的影片，上傳到網上並表示「中途西安北下車的姐妹，下次別靠陌生人肩膀上睡了，我尿都憋一路了」。

沒想到影片曝光後，迅速在網上引起關注，連片中的女生都看到了，甚至引起女生父母留言回應說應該爸爸開車載她上學，「心疼我女兒去上個學，睡着了，寶貝，下次坐車別睡了啊」、「寶貝睡着了，不好意思，打擾到你了」，而張男就有禮地回覆「阿姨好，叔叔好」，並配上哭泣表情符號，又表示「沒關係的阿姨，出門在外都很辛苦」。

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該女大學生亦與張男「相認」，並添加好友在網上聊天。據她所指，其實當日她也拍下了張男的背影。原來列車到站後，她想請鄰座的張男幫忙搬行李篋，但最終不好意思開聲，於是舉起拳頭拍下照片，顯示自己力氣大，沒有勞煩他人，而照片背景就是張男背影。

張男得知此事後，即時訂購了一束紅玫瑰，速遞送給女方，表示沒幫上忙感到不好意思，「然後我覺得不好意思，得給她送一束花」。女生也拍下收花影片，然後兩人就在留言區聊起來，張男問「花好看嗎？」，女生就表示「有一絲絲眼光，還不錯」。之後兩人更於3月2日相約再次見面，女方上傳了張男駕車照片，而張男也上傳了1張女生在他車上睡着照片。他又回應網民提問，表示並未開展交往，「還在當朋友，慢慢了解」。

兩人的「超甜」後續引起一眾網民熱議，「坐高鐵送姻緣」、「我的第一個女朋友就是這樣來的」、「為什麼我邊上從來都是大哥」，不少人都表示希望兩人發展。亦有人表示「你太會了，你不脫單誰脫單」、「高端的獵人往往以獵物的身份出現」。

（綜合）